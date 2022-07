Abo ni Atty. John Laylo naihatid na sa huling hantungan

MAYNILA—Inihatid na sa huling hantungan ang mga abo ni Atty. John Albert Laylo sa National Shrine of the Sacred Heart sa Makati City, Lunes ng hapon.

Bago nito, nagdaos muna ng isang celebration of life o paggunita sa naging buhay ng abogado sa New Life-Alabang simula alas-10 ng umaga hanggang alas-4 ng hapon.

Isang ‘celebration of life’ ang idinaos ng mga kaibigan at kapamilya ni Atty. John Laylo sa New Life-Alabang bago siya ihatid sa kanyang huling hantungan. 📷 Ann Laylo @ABSCBNNews pic.twitter.com/PcuWGivwbh — Reiniel Pawid (@PawidReiniel) July 11, 2022

Tanging hiling ni Leah Laylo, ina ni Atty. John, ay ang pagkakaroon ng malakas na kalusugan para sa kanyang pamilya.

"I wish to live for 30 more years so I can be able to take care of my family. I wish to be more strong physically, emotionally and mentally," aniya.

‘Justice for Atty. John Laylo’



Leah Laylo, mother of Atty. John Laylo, wishes for long life and Justice for her son’s death.



Today, Mrs. Laylo turns 57.



🎥 Althea Laylo @ABSCBNNews pic.twitter.com/CHI0RyeonP — Reiniel Pawid (@PawidReiniel) July 10, 2022

Hiling din ng pamilya ang agarang pagkamit ng hustisya para sa pagkamatay ng abogado.

Matatandaang nitong June 18 ay magkasama ang abogado at kanyang ina na nagbabaksyon sa Philadelphia, nang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin ang kanilang sasakyan.

Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga awtoridad na kinumpirmang kaso ng "mistaken identity" ang insidente.

Kumikilos na rin ang mga kaibigang abogado ni Laylo rito sa Pilipinas upang tumulong sa pagkamit ng agarang hustisya.—Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News