8 sugatan sa salpukan ng ambulansiya, delivery truck sa QC

Sugatan ang 3 miyembro ng isang pamilya na magkaangkas sa motorsiklo nang maipit sa salpukan ng ambulansya at delivery truck sa isang intersection sa Bgy. Lourdes, Quezon City nitong Martes ng hapon.

Sugatan din ang mga driver ng 2 sasakyan, 2 pahinante ng delivery truck, at isa pang sakay ng ambulansya.

EDITOR'S NOTE: Ang video na ito ay naglalaman ng ilang maselang detalye patungkol sa aksidente.

Sa kuha ng CCTV ng barangay, kita ang halos sabay na pagtakbo ng ambulansya sa Cordillera Street habang galing Cuenco Street ang closed van bago sila nagkasalubong bandang alas-2 ng hapon.

Huminto naman sa isang kanto ng Cuenco ang motorsiklo na sinasakyan ng lalaki at babae na may kalong na bata, pero naipit sila sa gitna ng nagkasalubong na sasakyan.

Dinala sa East Avenue Medical Center ang 3 miyembro ng pamilya kabilang ang 2-taong-gulang na bata na nagtamo ng mga sugat. Ayon sa kamag-anak, isasailalim sa ct scan ang bata at iba pang pagsusuri.

Dinala naman sa Orthopedic Hospital ang 2 sugatang pahinante ng truck na katabi ng driver.

Kita sa CCTV na umiilaw ang sirena ng ambulansya, pero ayon sa truck driver wala siyang narinig na tunog ng sirena.

Kuwento niya, kumabig na lang siya nang makita ang ambulansya para maiwasan ito, pero natamaan pa rin siya.

Ayon naman sa QCPD Traffic Sector 1, walang hinahatid ang ambulansya pero sinabi sa kanila ng driver na may hinahabol itong pasyente na kukunin.

Ayon sa punong barangay na si Mary Catherine Sioson, halos linggo-linggo may naitatalang banggaan sa intersection kaya pinalagyan na nila sa DPWH ng yellow marker box at rumble strips, at nagkabit ng mga warning signs doon at maging sa iba pang kanto na sakop ng barangay.

Sabi ni Sioson, batay sa CCTV, naging mabilis ang pagtakbo ng 2 sasakyan sa kabila ng mga babala, kaya paalala niya maging maingat sa pagmamaneho.

Hiling naman ng ilang residente sa lugar, dagdagan pa ang mga pananggalang sa aksidente para maiwasan ang mga ito.