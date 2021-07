Traffic naranasan sa unang araw ng paniningil ng toll sa Skyway Stage 3

Traffic sa Buendia exit ng Skyway Stage 3 sa Makati City nitong Hulyo 12, 2021, ang unang araw ng paniningil ng toll sa highway. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang toll plaza ng Skyway Stage 3 pati sa EDSA ngayong Lunes, unang araw ng paniningil ng toll sa naturang elevated highway.

Ayon sa pamunuan ng Skyway, nagkaroon kasi ng kalituhan kung pinapayagan ba ang pagbabayad ng cash, at sa RFID na ginagamit ng mga motorista pambayad ng toll.

Ang RFID kasing tinatanggap umano sa Skyway ay ang Autosweep, na iba pa sa Easytrip na ginagamit sa North Luzon Expressway.

Pinayagan din ang pagbabayad ng cash, pero bilang pang-load sa RFID. Kung wala pang RFID ang motorista, kakabitan muna sila malapit sa may toll plaza.

Inaasahan naman ng pamunuan ng Skyway Stage 3 na magiging normal ulit ang daloy ng trapiko sa mga susunod na araw.

"In a few days, magno-normalize na ang traffic... First day ngayon. Birth pains," sabi ni Manuel Bonoan, CEO ng Skyway O&M Corp.

Sa panayam sa ibang motorista, sinabi nilang mas gusto nilang magbayad ng toll kaysa maaksaya ang gasolina at oras sa EDSA.

Naglalaro sa P30 hanggang P264 ang halaga ng toll sa Skyway Stage 3, na dapat ay nagpapaiksi sa tagal ng biyahe ng mga motorista mula Alabang hanggang Balintawak sa 30 minuto mula sa dating 3 oras.

Pero mayroon ding mga motoristang hindi na dumaan sa Skyway Stage 3 dahil sa toll.

Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, napansin nilang tumukod ang trapiko sa Quezon City bandang alas-7 ng umaga, pero hindi ito kasingbigat ng kanilang inaasahan.

Wala pang maibigay na bilang ang MMDA kung ilan ang dumaan sa EDSA sa unang araw ng pangongolekta ng toll sa Skyway Stage 3.

Sa datos naman na ibinigay ng pamunuan ng Skyway Stage 3, bumaba sa 80,000 sasakyan ang dumadaan sa kanila mula sa dating 100,000.

Inirekomenda naman ng MMDA sa mga motorista na gamitin ang mga "Mabuhay lane" kung ayaw gumastos sa Skyway.

Dahil na rin sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa EDSA, pinag-aaralan na ng MMDA ang pagbabalik ng number coding.

Inalis ang coding mula noong mag-umpisa ang COVID-19 lockdown sa bansa noong nakaraang taon.

— Ulat nina Jacque Manabat at Doris Bigornia, ABS-CBN News