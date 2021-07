Mambabatas umaming 4 na beses nang naturukan ng COVID-19 vaccine

Watch more on iWantTFC

Inamin ngayong Lunes ng isang mambabatas na naturukan siya ng 2 booster shots, ilang buwan matapos makompleto ang 2 dose ng COVID-19 vaccine ng Chinese manufacturer na Sinopharm.

"Kung nagtataka kayo, bakit si Congressman Zamora ay hindi na nagma-mask, sasabihin ko sa inyo, I have been vaccinated twice, twice over - apat," sabi ni San Juan Rep. Ronaldo Zamora sa isang press conference.

Ayon sa kongresista, naturukan siya ng mga bakuna ng Sinopharm noong Disyembre.

Nitong Hunyo lang nabigyan ng Philippine Food and Drug Administration ng emergency use authorization (EUA) ang bakuna ng Sinopharm.

"Sino ang nakakuha ng Sinopharm sa Pilipinas? Isa doon si Presidente Duterte. Kung pareho ang pinagkunan namin, pareho kaming bootleg," ani Zamora.

Ang 'bootleg' ay maaaring mangahulugan ng di-awtorisado o ilegal na pagkopya o paggawa ng isang bagay.

Ikinuwento ni Zamora na ipinabigay lang sa kaniya ang naturang bakuna.

Lima hanggang 6 na buwan matapos makompleto ang 2 dose ng Sinopharm, binakunahan naman si Zamora ng booster shots ng Pfizer.

Iginiit naman ng anak niyang si San Juan Mayor Francis Zamora na utos ng doktor ang basehan ng pagbabakuna ng ama.

"Iyong naging vaccination ni Congressman Ronnie Zamora ay upon doctor’s orders," ani Mayor Zamora.

Pero ayon sa Department of Health, wala pang sapat na ebidensiya para irekomenda ang pagbibigay ng booster shot o ikatlong dose ng bakuna.

Ito'y kahit pinag-iisipan na sa Thailand ang pagbibigay ng booster shots sa mga binakunahan ng Sinovac dahil mayroon pa ring tinatamaan ng COVID-19 sa mga bakunado.

"Mixing and matching booster doses ay hindi pa narerekomenda ngayon dahil hindi pa kompleto ang ating ebidensiya," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Sa mga physicians, sana sumunod tayo, mag-align tayo sa protocols ng gobyerno. Tandaan natin may EUA ito at kung mayroong violation sa ganito, maaring magkaroon ng sanctions," dagdag ni Vergeire.

Samantala, higit 70 porsiyento na ng kabuuang bilang ng populasyon ng San Juan ang nabakunahan ng hindi bababa sa isang dose ng COVID-19.

Hanggang Hulyo 11, nasa 96,610 indibiduwal na ang nabakunahan ng unang dose sa lungsod, lampas sa target na 85,400 mula sa kabuuang populasyon ng lungsod na higit 122,000.

Ang San Juan ang unang local government unit (LGU) na nakapagbakuna ng kahit isang COVID-19 vaccine dose sa 70 porsiyento ng populasyon.

Pero nasa higit 34 porsiyento pa lang ang nakakumpleto ng 2 doses sa lungsod.

Inaasahan umano ni Mayor Zamora na magiging fully vaccinated ang target na 70 porsiyento ng populasyon bago matapos ang Agosto.

Kapag natapos na ng San Juan na bakunahan ang lahat ng eligible population nito, handa umano ang LGU na tumulong sa pagbabakuna sa ibang lugar.

Ayon naman kay National Task Force Against COVID-19 deputy chief implementer Vince Dizon, hindi pa rin maaaring magluwag ng health protocols sa lungsod kahit fully vaccinated.

"LGUs here in NCR (National Capital Region) we all live in a contiguous area, dikit-dikit, so we can’t do that, until the entire NCR and its surrounding LGUs have reached the target," ani Dizon.

Samantala, tuloy na ang bakunahan ng first dose ng COVID-19 vaccines sa ilang lungsod sa Metro Manila tulad ng Makati, Navotas at Malabon matapos maantala dahil sa kakulangan ng supply.

Nasa higit 16 milyong dose ng mga bakuna ang inaasahan ng gobyerno na darating sa bansa ngayong Hulyo.

Ayon naman sa Malacañang, nasa $1 bilyon ang halaga ng 89 milyon COVID-19 vaccine doses na binili ng Pilipinas.

Nasa $400 milyon na ang naibabayad sa manufacturers mula sa national budget at mga utang.

Target ng bansa na mabakunahan ang 58 milyon hanggang 70 milyon ng populasyon pero sa ngayon, nasa 13.1 milyong dose ng COVID-19 vaccines pa lang ang na-administer.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News