MMDA chair: Iwasang dalhin ang mga bata sa matataong lugar

Watch more on iWantTFC

Matapos dagsain ng mga pamilya ang Manila Bay, nakiusap si Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Benhur Abalos sa mga magulang na iwasang dalhin sa mga matataong lugar ang mga bata.

Bagaman nauunawaan aniya ni Abalos na excited ang mga magulang sa paglabas ng mga bata, hindi pa rin dapat kalimutang may COVID-19 pa rin.

"Kung nakita na nating medyo maraming tao, iwasan na natin. Ito'y para sa anak natin at para sa atin din," ani Abalos.

Noong nakaraang linggo, pinayagan ng gobyerno na makalabas na ng bahay ang mga may edad 5 pataas sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ) at modified GCQ.

Ayon naman kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, ang pagpayag ng Inter-Agency Task Force (IATF) sa paglabas ng mga bata ay batay na rin sa mga pag-aaral na nagpapakitang lubos nang apektado ang mga ito sa mahabang lockdown.

"Nagkakaroon na sila ng issues, both physically and mentally. 'Yong kanilang developmental stages ay naha-hamper at naapektuhan because of the lockdowns, because they can't interact properly with other people," ani Vergeire.

Nakaatang ngayon sa mga magulang ang pagpapanatiling ligtas sa mga anak habang nasa labas.

Bukod sa pagsuot ng face mask at shield, at paghuhugas ng kamay, mainam ding iwasan munang makihalo sa ibang "bubble" o grupo.

Sa datos ng Department of Health, may 151,887 na tinamaan ng COVID-19 ang kabilang sa pediatric age group o iyong mga isang buwang gulang na sanggol hanggang 19 taong gulang.

"Ang mataas na bilang ng nagkakaroon ay less than 2 years old," ani Vergeire.

"We will assume sila 'yong closely cared for by their mothers at maaring doon galing ang infection. That is an assumption. Inaaral pa namin," dagdag niya.

Sa pediatric age group, 435 na ang kabuuang bilang ng namatay.

Ayon sa special article ng OCTA Research Group, nakikitang tumataas ang case fatality rate o bilang ng namamatay sa edad 0 hanggang 17 years old sa National Capital Region.

Delta variant

Samantala, inirekomenda rin ng IATF na maisama ang Malaysia at Indonesia sa listahan ng mga bansang may travel restriction dahil sa pagtaas ng mga kaso roon ng Delta variant ng COVID-19.

Paiigtingin din ang pagbabakuna sa mga taga-Sulu at Tawi-Tawi lalo't malapit lang ito sa 2 bansa.

May tinatawag umanong 4-door strategy ang Pilipinas para maiwasan ang pagpasok ng Delta variant.

Pinakamahalaga umano rito ang unang 2 pinto o ang pagpapatupad ng travel restriction at border control.

Pero nagbabala ang DOH na posibleng makapasok pa rin ang variant sa komunidad.

"Ang mga variant na ito, sa tingin namin, darating at darating ang panahon na papasok 'yan sa komunidad. These strategies are just going to buy us time," ani Vergeire.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News