Mag-ina patay nang mabangga ng pickup truck sa Iloilo

Patay ang mag-ina matapos mabangga ng isang pickup truck sa Leon, Iloilo noong Hulyo 11, 2021. Retrato mula sa Leon police

Patay ang isang ina at kaniyang 1 taong gulang na anak matapos umano silang mabangga ng isang pickup truck sa Leon, Iloilo noong Linggo.

Ayon sa Leon police, tulak-tulak ni Emilyn Cañonero, 25, ang bisikletang sinasakyan ng kaniyang anak sa gilid ng kalsada nang mabangga sila ng behikulo.

Agad dinala sa ospital ang mag-ina pero idineklarang dead on arrival ang ina. Makalipas ang ilang oras ay binawian din ng buhay ang sanggol habang ginagamot sa ospital.

Tinangka pang tumakas ng 19 anyos na lalaking driver ng pickup truck pero pagdating sa tulay sa Barangay Anonang, Leon ay bumangga siya sa gilid at muntik nang mahulog sa ilog.

Nakainom umano ng alak ang driver, na nasa kustodiya ngayon ng mga pulis at nakatakdang sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide and damage to property.

— Ulat ni Rolen Escaniel

