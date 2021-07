Duterte binatikos sa 'pagtataksil' at di pag-aksiyon sa panalo ng Pilipinas vs China

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Limang taon makalipas ang makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague pabor sa Pilipinas na nagwawaksi sa pag-angkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea, tinawag ng ilan na "taksil" si Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pagbabalewala dito.

"Through these acts, many Filipinos have reason to believe that our President has been discrediting our nation. For the last five years, what we see is a betrayal of the Filipino people," ani dating Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario.

Sagot naman ni Presidential spokesperson Harry Roque, si Del Rosario umano ang dapat managot sa pag-atras ng mga barko ng Philippine Navy sa Scarborough Shoal noong 2012 nang magkaroon ng standoff sa mga barko ng China.

"Siya po ang nagpaalis sa ating mga kasundaluhan sa 'boro' (Scarborough) na naging dahilan na ang Tsina na lang ang nasa 'boro'... Manahimik ka diyan dahil ikaw nga ang may pananagutan diyan. I enjoin lawyers and other groups to study the legal liability of Albert Del Rosario in ceding Scarborough Shoal to China," sabi ni Roque.

Giit ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, maipapatupad ang panalo kung sasali ang Pilipinas sa mga joint maritime patrols ng mga kapitbahay sa ASEAN at sa mga freedom of navigation operations ng Amerika at iba pang kaaalyado.



Para kay Vice President Leni Robredo, nasayang lang ang nakalipas na 5 taon dahil hindi umano itinaguyod ng administrasyong Duterte ang karapatan ng Pilipinas.

"Since then, national leadership has yet to fully flex the ruling as an instrument to pursue our national interests, failing to invoke it in strong enough terms in the forums that matter most," ani Robredo.

Naglabas din ng mga pahayag ng suporta sa panalo ng Pilipinas ang Amerika, Canada, Japan, Germany, at New Zealand patungkol sa The Hague ruling.

Patuloy na tumatanggi ang China na kilalanin ang panalo ng Pilipinas.



—Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News