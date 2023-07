Sinalakay ng mga tauhan ng Department of Agriculture, Bureau of Customs, Philippine Coast Guard at pulisya ang isang warehouse ng mga umano’y smuggled na frozen meat sa Barangay Pantoc, Meycauayan Bulacan nitong Martes ng hapon.

Sa bisa ng letter of authority mula sa Customs Commissioner, pinasok ang cold storage warehouse na nasa isang industrial subdivision.

Dito nadiskubre ang hindi pa matukoy na dami ng mga frozen meat mula sa Germany at India.

Sabi ni Customs Intelligence Officer Richard Rebong, inire-repack sa mga bagong kahon ang mga frozen meat kahit malapit nang mag-expire at delikado sa kalusugan ng publiko.

"Nakita ‘nyo yung mga boxes na walang expiration date na ang nakalagay namang mga pangalan ay mga registered na company abroad. 'Pag nirepack nila yan nilagay sa isang box na bago, lalabas na bago na naman sila," sabi ni Rebong.

"Nakakatakot po niyan…it was repacked 2021 pa po at mag-e-expire siya this coming 2023 na malapit na po. Nakikita n'yo naman po yung refrigeration niya, this is not an accredited cold storage," dagdag niya.

Sabi pa ni Rebong, base sa pagsusuri ng mga tauhan ng National Meat Inspection Service ng Department of Agriculture, malinaw na mga spoiled o hindi na ligtas pang kainin ng tao ang mga natuklasang frozen meat dahil sa paraan ng pag-handle dito sa isang makeshift na cold storage warehouse.

Dahil dito, isinara na muna ang naturang warehouse at pagpapaliwanagin ang hindi naman pinangalanang may-ari nito.

Wala namang dinatnang tao sa warehouse. Nakipag-ugnayan ang BOC sa home owners association ng subdivision kaya lang nabuksan ang naturang cold storage facility.

