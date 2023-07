Pride in London 2023, suportado ng Pinoy LGBTQIA+ community

LONDON - Nangibabaw ang mga kulay ng bahaghari sa muling pagdaraos ng Pride in London ngayong taon. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng LGBTQIA+ community sa United Kingdom.

Nagparada ang grupo mula sa Hyde Park sa Central London at dumaan sa ilang pangunahing lugar kabilang ang Oxford Circus, Picadilly Circus, Trafalgar Square hanggang Whitehall.

‘Never march alone’ ang tema ng Pride in London ngayong taon. Kaya naman libu-libo ang dumagsa sa mga kalsada ng UK capital bilang suporta sa LGBTQIA+ community.

Nakatuon ang kampanya ng Pride in London 2023 sa pagsulong ng kapakanan ng trans community at pakikiisa sa trans at non-binary allyship.

Lagpas tatlumpung libong katao ang nagmartsa mula sa higit anim na raang organisasyon at kumpanya.

Kabilang sa mga ‘loud and proud’ na lumahok ang ilang pinoy sa UK. “This is my first time. I’m with friends. I really want to support the LGBTQIA+ community,” sabi ni Lem Lagura, Pinoy nurse sa London.

“Meaningful siya for me kasi it allows people to express more about themselves, to be free about themselves, and to be themselves without hatred and discrimination,” sabi ni Francis Torres, nag-aaral sa London.

Hiling din ng ilang nanood na matamasa rin ng LGBTQIA+ community sa Pilipinas ang kalayaan at pagtanggap ng lipunan na nararanasan nila sa UK.

“I love it because it’s a celebration and, at the same time, it’s some kind of a protest because we still have a lot to fight for and there’s still a long way to go. But in London, it’s good because we can do these things because it’s very liberal here, and you can be who you are,” sabi ni Nelson Andaya, nanood ng parada.

“The message is we are there, we are here. We exist, no matter what, our families, especially my parents, would love you as you are no matter what. and you just have to be brave and celebrate who you are,” sabi ni Yric Puerin, nanood ng parada.

Bukod sa climate activists na kontra sa ilang kumpanyang sponsor ng pride, tinapatan din ng ilang religious anti-LGBTQ protesters ang parada.

Sinalubong naman sila ng hiyawan mula sa mga kalahok. Nagpatuloy ang selebrasyon sa Trafalgar square kung saan nagtanghal ang ilang international artists.

Ayon sa organizers, higit isang milyon ang nakisaya sa ika-limampu't isang anibersaryo ng pride parade ngayong taon.

Nagsimula ang Pride in London bilang isang protest march noong 1972 na dinaluhan noon ng dalawang libong miyembro ng gay community. Ngayon, isa ito sa pinakamalaking taunang event sa London.

