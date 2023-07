Dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag, Marso 4, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News/File



MAYNILA — Inanunsyo ng National Capital Region Police Office (NCRPO) ngayong Martes na bubuo ito ng grupo para tuntunin at arestuhin sina dating Bureau of Corrections chief Gerald Bantag at dating deputy security officer nitong si Ricardo Zulueta.

"He (Bantag) will be subjected to manhunt and arrest. It is a continuing one, continuing effort...such that he will be put behind bars and answer the cases leveled against him," sabi ni NCRPO Chief PBGen Jose Melencio Nartatez.

"Ang operatiba natin, we are now organizing...I will organize a team to track him down,” dagdag niya.

Nitong Lunes, sinabi ni Interior Secretary Benhur Abalos na magpapatuloy ang manhunt kina Bantag at Zulueta.

Hindi pa naaresto ang mga ito sa kabila ng inialok ng pabuya ng Department of Justice para sa kanilang ikakahuli.

Hinahanap sina Bantag at Zulueta dahil sa umano’y pagkakasangkot nila sa pagpatay sa brodkaster na si Percival Mabasa o Percy Lapid noong Oktubre 2022.

Sangkot din sila umano’y pagpatay sa middleman na si Cristito Villamor Palana at sa pag-torture umano sa mga inmate ng New Bilibid Prisons sa Muntinlupa.

