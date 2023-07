Ipinresenta ng Philippine National Police ang larawan ng isa sa dalawang suspek sa pamamaril sa DPWH - NCR official at driver nito sa Pasay City. Raya Capulong, ABS-CBN News

Isinapubliko na ng Philippine National Police ang larawan ng isa sa dalawang suspek sa pamamaril sa DPWH - National Capital Region official at driver nito sa Pasay City noong Hunyo.

Nauna nang maglabas ang PNP ng reward na P200,000 sa sino mang makapagtuturo sa suspek.

Sa CCTV footage na ipinakita ni SPD Director Police BGen. Kirby Kraft sa press conference kanina sa Camp Crame, makikita ang pagharang, paglapit sa sasakyan at pamamaril kay Atty. Maria Rocelle Melliza na Chief ng Right of Ways Acquisition and Legal Division ng DPWH NCR at sa driver nito.

Matapos ang pamamaril may hinagis na mga papel saka tumakas ang dalawang salarin sakay ng motorsiklo.

"Ito yung nangyari nung June 5. So dumating yung suspect natin, inabangan nila sa street doon mismo sa bahay ni attorney, so almost 25 minutes sila nag-antay doon bago isagawa yung ambush."

"Ang suspect natin doon tumakbo sa area ng Cavite. So yung probability na galing ito ng Cavite area. Base doon sa imbestigasyon namin na isinagawa namin,wala kaming nakikitang ibang motibo kundi work related talaga. Hindi lang siya legal officer ng DPWH ng NCR kundi siya rin yung chief ng right of ways acquisition."

Nananatili sa ICU sa ospital si Atty. Melliza na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo at balikat habang ang driver nito ay gumaling na ang sugat matapos mabaril sa tagiliran.

Nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon ng SPD.

"'Yung plaka ng motor is nakaregister sa isang sasakyan 4 wheels so

talagang dinadivert nila yung imbestigasyon," ani Kraft

Bagamat may mukha na, hindi pa tukoy ng SPD ang pagkakakilanlan ng suspek kaya humihingi sila ng tulong sa publiko na makipag-ugnayan kung may nakakakilala o makapagbibigay ng ano mang impormasyon sa suspek.