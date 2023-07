MAYNILA -- Arestado ang isang lalaki na nagnakaw ng higit P2 milyon sa kaniyang amo na Korean national sa paradahan ng isang condominium sa Taguig, gabi ng Linggo.

Kinilala ang suspek na si alyas "Fred."

Gabi ng Linggo nang dumire-diretso sa paglalakad ang suspek sa parking lot ng condominium sa Bonifacio Global City, batay sa kuha ng CCTV sa lugar.

Matapos ang ilang minuto, may nakasabit ng eco bag sa kaniyang balikat at pasimple siyang lumakad palabas ng condominium.

Tangay na pala nito ang cash box na naglalaman ng P2.2 milyon.

"Nag back tracking kami, almost 12 hours na backtracking. May nakita kami na lalaki then pina-identify namin dito sa mga victim natin, kakilala nila which is ano pa nila, assistant nitong Korean national," ayon kay Fort Bonifacio Sub-station Deputy Commander Police Capt. Jefferson Sinfuego.

Ayon sa asawa ng biktima na si "Jane," hindi ito ang unang beses na pinagnakawan sila ng suspek.

"Nagkuwento na kasi sakin before yung asawa ko na may history na ito ng nakawan. Pero dahil nga mabait itong asawa ko, palagi niyang pinapatawad. Last month lang, nagnakaw ito ng P200,000, pero pinatawad pa rin siya. Until now na may proof na sa CCTV na nakita na kumuha na siya, desidido na talaga kami na hindi ito patawarin," ani Jane.

Aminado ang suspek na ginamit niya ang ninakaw na pera para sa sugal, at sinamantala niya ang kabaitan ng kaniyang amo.

Nasa P1.3 milyon lang ng pera ang narekober sa suspek, na sasampahan ng reklamong theft.

-- Ulat ni Karen De Guzman, ABS-CBN News