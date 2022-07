MAYNILA — Binisita ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes ng hapon ang ambassador ng Japan para ipaabot ang pakikiramay sa pagkamatay ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe.

"Ang pagmamahal at pagpapahalaga ng dating Prime Minister sa Pilipinas ay hinding-hindi natin makakalimutan," sabi ni Duterte sa isang Facebook post tungkol sa pagbisita niya sa official residence ni Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa.

Nagsulat din ang bise presidente sa book of condolences para sa yumaong prime minister.

Nag-iwan ng mensahe ng pakikiramay ang Pangalawang Pangulo para kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Larawan mula sa official Facebook page na "Inday Sara Duterte"

Matatandaang binaril si Abe habang nagbibigay ng campaign speech sa Nara City, Japan noong nakaraang linggo.

"I join the Filipino people in condemning the senseless act of violence that claimed the life of a great leader. While words must be of little solace at this time, kindly allow me to express my sincerest appreciation for his significant and impactful contributions in bringing our countries even closer," sabi ni Duterte sa kaniyang mensahe.

"He will always be remembered for his love and kindness for the Filipinos and Davao City. We mourn with you in this time of loss," dagdag niya.

