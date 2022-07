Mga Pinoy sa UK, iba-iba ang opinyon sa resignation ni PM Boris Johnson

LONDON – Beteranong “political animal”, ‘yan ang paglalarawan ng ilan nang manalo si United Kingdom Prime Minister Boris Johnson sa “no-confidence vote” noong isang buwan.

Pilit kasing pinatatalsik bilang lider ng Conservative Party si Johnson. Perong noong nakaraang Linggo, sa loob lang ng isang araw, mahigit 50 cabinet at government resignations ang naganap sa liderato ni Johnson.

Photo credit: ABS-CBN News File/ Toby Melville, Reuters/Pool

Nais pa rin niyang mamuno sa The Conservative Party, ang isa sa pangunahing partido pulitikal ng UK bukod sa Labour Party. Kaya pilit pang isinalba ni Johnson ang sarili. Pero Huwebes ng tanghali, siya na mismo ang sumuko at tumugon sa panawagan ng kanyang mga kapartido na bumababa na bilang lider ng partido at kasabay nito ang pagpapalit ng Prime Minister.

“I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world,” pahayag ni Prime Minister Boris Johnson sa press conference sa labas ng 10 Downing Street noong Huwebes.

Inanunsyo ni Prime Minister Boris Johnson sa isang press conference sa labas ng 10 Downing Street noong Huwebes ang kanyang pagbibitiw sa kanyang posisyon bilang Conservative Party leader | Photo credit: ABS-CBN News File/ Tolga Akmen, EPA-EFE

Makulay ang political career ni Jonhson na naging Prime Minister ng UK noong 2019. Pinutakte ng batikos ang kanyang pamumuno noong kasagsagan ng pandemya. Isa na rito ang “partygate” scandal noong June 2020 kung saan nabulgar na nag-party siya kasama ang staff sa Downing Street sa kabila ng lockdown restrictions.

Kaliwa’t kanan din ang mga iskandalong yumanig sa kanyang liderato. Ang pinakahuli, ang pagtalaga ni Johnson bilang Deputy Chief Whip kay Conservative party MP Chris Pincher, na nasangkot sa kaso ng sexual misconduct.

Bukod pa rito ang expose ng Washington Post sa umano’y pambabraso niya noong siya’y Foreign Secretary pa upang magkaroon ng pwesto sa gobyerno ang kanyang nobya noon at ngayo’y asawang si Carrie Johnson.

“I tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments when we deliver so much. I regret, I have not been successful in those arguments,” pahayag ni Johnson.

Sa huli pinasalamatan ni Johnson ang kanyang staff, asawa at mga anak at ang publiko.

“I want to thank you, the British public for the immense privilege you have given me,” pasasalamat ni Johnson.

May panghihinayang at lungkot naman ang ilang Pinoy lalo na at malapit si Johnson sa mga Pilipino. Sa katunayan dumalo pa siya sa ilang Filipino events noong siya’y mayor pa ng London.

“In the last 3 months became so untenable that it was just a question of when rather than whether he would resign. I have always supported Boris. When he was mayor he was very close to the Filipino community, he even attended a Mrs. Philippines UK pageant, to support his Filipino housekeeper,” sabi ni Peps Villanueva, FilCom leader sa London.

Dagdag ni Villanueva: “Whoever is the next Prime Minister, we hope he will continue to work for the people.”

Ngunit para sa ilan, dapat na ring bumaba sa pwesto si Johnson.

“Many times, Mr. Johnson has been caught out with his lies, be it intentional or unintentional. No one should take it lightly, especially when you are in public service,” sabi ni Myla Arceno, Labour Party member at councillor sa Stevenage, England.

“I salute Boris Johnson pero marami na siyang ginawang mga pagkakamali, pagsisinungaling lalo na sa kanyang mga ka-party sa Conservative. It’s about time na i-respect nya yung mga tao, lalo na yung mga ka-party niya na umalis na siya bilang Prime Minister ng UK,” sabi ni Alberto Bautista, Pinoy sa UK.

Sabi naman ng ilang Pinoy, makakatulong sa Partido ang pag-resign ni Johnson.

“Para ma-save ang kanyang party sa darating na elections. Talagang ang daming mga nagawang hindi maganda o scandal sa panahon ng leadership ni Boris Johnson. Isa na diyan yung tinatawag na “partygate,” sabi ni Datu Bago Kumaway, Pinoy sa UK.

Pero marami rin ang humanga sa galing ni Johnson at sa ginawa niya para sa bayan.

“I was sad and disappointed. We all know he has worked hard for the good of our country. He effectively delivered Brexit and during unprecedented pandemic crisis, the successful vaccination program and the war in Ukraine,” sabi ni Danny Favor, former East Grinstead mayor at Conservative Party member.

Dagdag ng dating Conservative Party mayor: “I hope they will find someone confident enough to run the British government effectively, especially during this crisis.”

“I was very sad. I knew he has done good for the country,” sabi ni Thelma Manville na taga-Kent.

Inaasahang hanggang Oktubre o Nobyemre pa magtatagal bilang Prime Minister si Johnson habang naghahanap pa ng papalit sa kanya bilang Conservative Party leader at Prime Minister.

Patuloy na hahawak ng executive powers si Johnson habang wala pa siyang kapalit. Wala kasing posisyong “caretaker” leader ang gobyerno ng UK sa pagitan ng party elections.

Sa political system ng UK, ang lider ng ruling party na nanalo sa general elections ang umuupong Prime Minister, na pinagtitibay sa basbas ng Reyna.

Para sa mga nagbabagang balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

