PHILIPPINES -- Pinarangalan sa 2021 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas o PAFIOO ang dalawang Singapore-based Pilipina at dalawang organisasyon sa ginanap na awarding ceremony noong ika-29 ng Hunyo, 2022 sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City.

Ang PAFIOO ay isang programa sa ilalim ng Commission on Filipinos Overseas o CFO na may layong palakasin ang ugnayan ng mga Overseas Filipino at nagsusulong at nagbibigay proteksyon sa kanilang mga kapakanan at karapatan. Ayon sa CFO, ang PAFIOO ay kinokonsiderang pinakamataas na parangal na iginagawad sa mga indibidwal at organisasyon na nakabase sa labas ng Pilipinas na nakapagbigay ng mahahalagang kontribusyon para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kani-kanilang propesyon at pagkakawanggawa.

Ang mga sumusunod na indibidwal at organisasyong nakabase sa Singapore ang kabilang sa mga pinarangalan sa 2021 PAFIOO:



Banaag Awardee - Ms. Cristy M. Vicentina



Tubong San Fernando sa Pampanga, ang Banaag Awardee na si Ms. Vicentina ay isang financial trader, licensed treasury professional at banker. Siya ang Founding President ng Philippine Chamber of Commerce in Singapore o PhilChamSG at siya ring Honorary Treasurer ng Philippine Bayanihan Society Singapore o PBSS.



Si Ms. Vicentina ang nagre-introduce ng Online Remittance sa SG bilang proteksyon sa transaksyon ng mga kababayan. Pinangunahan din niya ang Pangarap Loan para sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs kung saan pwedeng maka-avail ng short-term financing ang OFW at makapagsimula ng maliit na negosyo.



Kinilala ang kanyang mahahalagang kontribusyon sa kanyang pangunguna sa Filcom sa Singapore.

Si Ms. Cristy M. Vicentina sa 2021 PAFIOO awarding ceremony

Pamana ng Pilipino Awardee - Dr. Sheila Maria A. Conejos

Tubong Ormoc City, Leyte, ang Pamana ng Pilipino Awardee na si Dr. Conejos ang kasalukuyang Head of Master of Built Environment and Facilities Management Programmes sa Singapore University of Social Sciences.

Isa siyang licensed architect, urban at regional planner, forensic architect, heritage manager, at sustainable development specialist sa tropical Asia.

Kinilala ang kanyang mahahalagang research achievements at kaalaman at kahusayan sa arkitektura at environmental sustainability.

Si Dr. Sheila Maria A. Conejos sa 2021 PAFIOO awarding ceremony

Kaanib ng Bayan Awardee - The Philippine Bayanihan Society Singapore (PBSS)



Itinatag ang PBSS taong 2001 na may layong suportahan at palakasin ang relasyon sa pagitan ng Singaporean at Filipino community sa Singapore kabilang na ang social development, humanitarianism, at volunteerism. Nagbibigay rin ang organisasyon ng skills training, personal development programs at iba pang uri ng supportive intervention para sa mga kababayan tulad ng scholarship grants sa mga OFW at Filipino students sa mga unibersidad sa SG at Pilipinas na kumukuha ng mga kurso sa engineering, education at nursing.



Kinilala ang kanilang mahahalagang kontribusyon sa pagsusulong ng skills training at edukasyon ng mga OFW sa Singapore gayundin ang kanilang pagbibigay ayuda sa mga kababayan sa Pilipinas.



Kaanib ng Bayan Awardee - Temasek Foundation Ltd.



Ang Temasek Foundation ay isang Singapore-based non-profit organization na 15 taon nang pinamamahalaan sa ilalim ng Temasek Holdings. Napakalaki ng naging tulong ng organisasyon sa COVID-19 response ng Pilipinas kung saan umaabot sa 709 milyong piso na ang kanilang naibibigay na ayuda kabilang na ng 700 units ng Yuwell Oxygen Concentrators para sa mga pasyenteng may respiratory illnesses. Ayon pa sa CFO, kabilang din sa mga naging donasyon ng Temasek para sa Pilipinas ay ang medical-grade Personal Protective Equipment o PPEs, diagnostic tests, at ribonucleic acid o RNA extraction kits.



Kinilala ang kanilang mahahalagang kontribusyon sa patuloy na pagkakawanggawa para sa ikabubuti ng pamumuhay ng mga Pilipino.

Kaanib ng Bayan Awardees sa 2021 PAFIOO kung saan kabilang ang PBSS at Temasek Foundation

Nagbigay mensahe naman si CFO Secretary and Chairperson Justice Francisco P. Acosta (Ret.) para sa 2021 PAFIOO awardees:

Si CFO Secretary and Chairperson Justice Francisco P. Acosta (Ret.) sa kanyang keynote speech sa 2021 PAFIOO

“We give tribute to these distinguished overseas individuals and organizations who, by their tireless and selfless endeavors, have uplifted the lives of our kababayans and advocated the causes of Filipinos worldwide. We also recognize those who continue to bring pride and honor to the Philippines by the exemplary practice of their profession and other pursuits.

...To the 2021 Presidential Awardees, your exceptional accomplishments and dedicated service have served as a beacon of inspiration to us all. You all truly deserve our accolade and gratitude."

Source: Commission on Filipinos Overseas | PAFIOO