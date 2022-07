Na-trap ang nasa 8 tao na naliligo at nagpi-picnic nang biglang tumaas ang tubig sa ilog ng Barangay San Antonio, Labo, Camarines Norte, Linggo ng hapon.

Sa video na kuha ni Lea Edora, makikitang nasa kubo sa mabatong bahagi ng San Antonio River ang mga naliligo, nang mapalibutan sila ng rumaragasang tubig galing sa bundok na nakaranas ng pag-ulan.

Watch more News on iWantTFC

Courtesy of Lea Edora

Ayon kay Edora, mainit ang panahon sa ilog, kaya hindi napansin ng mga ito ang parating na kulay putik na tubig.

Hindi na nakahingi ng saklolo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office-Labo ang mga residente dahil walang signal.

Bukod sa 2 kagawad, kabilang sa tumulong sa pagsagip ang asawa niyang si Estrailito na dating punong barangay.

"Nag-volunteer po sila na pumunta dun sa area na may na-trap na mga tao kaya po sila kumuha ng lubid para magsilbing hawakan na din po at nagtulong-tulong na po sila para makatawid yun mga na tao na trap," ani Edora.

Sa kabila nito, bukas pa rin sa nais mag-picnic at maligo ang ilog.

Mahigpit na paalala lang nito ang maging alerto at makinig sa mga paalala ng PAGASA.

"Palagian naman pong nagpapalabas yung ating PAGASA ng thunderstorm advisory, so, I believe it’s high time na we take it seriously," panawagan ni MDRRMO-Labo head Arjie Barco.

- ulat ni Jonathan Magistrado