TINGNAN: Karagdagang 37,800 doses ng Sputnik V vaccine dumating na sa Pilipinas

Dumating na sa bansa ang karagdagang 37,800 doses ng Sputnik V vaccine nitong Sabado.

Ang mga bakuna ay lulan ng eroplano ng Korean Air na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport.

Sinalubong ito ng mga opisyales kabilang, si Department of Health director Dr. Maria Soledad Antonio.

JUST IN: Eroplanong lulan ang karagdagang 37,800 doses ng Sputnik V vaccine, lumapag na sa Ninoy Aquino International Airport, — jeffrey hernaez 🇵🇭 (@jeffreyhernaez) July 10, 2021

Bagong batch ng Sputnik V vaccine, dumating na sa Pharmaserve Cold storage facility sa Marikina City. pic.twitter.com/MNCrRPkHNP — jeffrey hernaez 🇵🇭 (@jeffreyhernaez) July 10, 2021

Nitong Biyernes, dumating sa Pilipinas ang karagdagang 132,200 Sputnik V doses na binili ng gobyerno, matapos maantala dahil sa mga isyu sa logistics at isinagawang vaccine upgrade.

Nasa 82,200 doses sa bagong dating na Sputnik V ay Component 1 na pwedeng iturok sa unang 5 priority groups na kinabibilangan ng health workers, senior citizens, mga may comorbidity, essential workers, at mahihirap.

Ayon kay vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr., kasama sa mga makatatanggap ng naturang Russian COVID vaccine ang mga lugar sa Metro Manila, CALABARZON, Central Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley, Visayas at Mindanao.

Sa ngayon, nasa 350,000 na ang Sputnik V doses na dumating sa Pilipinas.

Paliwanag ni Russian Ambassador to the Philippines Marat Pavlov kaunti pa lang ang naide-deliver na Sputnik V sa Pilipinas dahil kailangan ding magbakuna kontra COVID ng Russia. — May ulat nina Jeff Hernaez at Vivienne Gulla, ABS-CBN News

