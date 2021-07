Sundalong taga-Agusan del Norte na namatay sa C-130 crash, inilibing na

Inilibing na nitong Sabado, ika-10 ng Hulyo 2021, sa Agusan del Norte ang isang sundalong taga-roon na kabilang sa mga namatay nang bumagsak ang sinasakyang C-130 plane sa Sulu noong nakaraang Linggo. Photo courtesy of Philippine Army 29th Infantry Battalion

KITCHARAO, Agusan del Norte - Inihatid na nitong Sabado sa kanyang huling hantungan si Pvt. Raymar Carmona, isa sa mga namatay na sundalo nang bumagsak ang sinasakyang C-130 plane noong nakaraang Linggo sa Sulu.

Inilibing si Carmona, o "Dodo" sa kaniyang pamilya at mga kaibigan, sa Kitcharao Cemetery, Lapukon, Barangay Crossing sa bayant ito.

Binigyan ng military funeral honors si Carmona ng 29th Infantry Battalion sa ilalim ng 901st Brigade, Philippine Army.

Kabilang si Carmona sa 52 na mga namatay matapos bumagsak ang C-130 plane sa 'di pa malamang dahilan.

Simula ng pagdating ng labi ni Carmona, agad nagbigay ng assistance ang 29th IB sa pamamagitan ng pag-assign ng mga vigil guards. Nagbigay rin ito ng mga goods sa pamilya.

Nagpaabot naman ng financial assistance sa pamilya ang Office of the President.

Iniabot ni Brig. Gen. George Banzon, Commander ng 901st Brigade, bilang pagrepresenta kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang conferment ng Order of Lapu-Lapu at Rank of Kalasag na tinanggap naman ng ina ni Carmona na si Genie.

Sinundan ito ng three-volley gun salute ng mga sundalo bago inilibing.

Ayon sa ina ni Carmona, nabigla siya sa nangyari. Pero malaki ang kanyang pasasalamat dahil inasikaso ng 29th IB ang kaniyang anak at tinulungan silang maiuwi ang bangkay.

Nagpasalamat din siya sa pamahalaan dahil hindi sila pinabayaan at sa tulong na iniabot.

- Ulat ni Charmane Awitan

KAUGNAY NA VIDEO