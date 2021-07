Relaxed restrictions: Mga pamilya kasama ang mga anak, namasyal sa Manila Baywalk

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Maraming tao ang namasyal umaga ng Linggo sa Baywalk sa Maynila matapos payagan ng pamahalaan ang mga batang edad 5 pataas na makalabas sa mga lugar na nasa modified general community quarantine at general community quarantine.

Karamihan ay mga bikers at mga pamilyang kasama ang mga anak.

Maraming pamilya kasama ang mga bata, namasyal sa Baywalk sa Maynila. Ito’y matapos payagan na ang mga edad 5 pataas na pumunta sa mga parke. pic.twitter.com/D0TgxEmnOu — Jekki Pascual (@jekkipascual) July 11, 2021

Pinayagan nitong Biyernes ang mga bata edad 5 pataas na lumabas ng bahay at pumunta sa mga parke, beach at iba pang open air spaces.

Ang Baywalk ay isa sa popular na pasyalan na malapit din sa Manila Bay, kaya pasok ito sa mga lugar na maaaring puntahan ng mga bata.

Maraming bata ang naglalaro sa Baywalk, kasama ang kanilang magulang. Ang iba,nag-picture taking at mayroon ding kumakain. First time, anila, ng ilang bata na makalabas ng bahay.

May rumurondang pulis na nagbabantay at may taga-Philippine Coast Guard na nagpapaalala sa publiko.

Gamit ang megaphone, pinaaalis lang ng Coast Guard ang mga tao sa may seawall at ang mga motorsiklo na naka-parada sa Baywalk.