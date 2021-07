Pag-reconstruct ng bumagsak na military plane ikinakasa

Ikinakasa na ng Philippine Air Force (PAF) at ng investigating team ang pag-reconstruct ng bumagsak na C-130 military aircraft sa Sulu noong nakaraang linggo.

"We will reconstruct the aircraft and we will put the aircraft together as much as we can... reconstruct the events, by doing this, makikita natin ang pangyayari sa eroplano," ani PAF Spokesperson Lt. Col. Maynard Mariano.

Ito'y habang hinihintay pa ang data mula sa black box ng eroplano, na ipinadala na sa Amerika.

"They will take it apart and hope to piece together, 'yong data, the data analysis for the flight recorder... we hope na within a month matatapos ito at mabalik ito," ani Mariano.

Sa huling tala ng PAF, 20 na ang nakilala.

Naglabas naman ang 4th Infantry Division (ID) ng Philippine Army ng mga larawan at pangalan ng 37 Army personnel na kabilang sa mga nasawi sa bumagsak na aircraft.

Ayon kay Maj. Francsico Garello, public affairs officer ng 4th ID, 9 dito ay nakilala na at 28 ang for identification.

Muli namang iginitt ni Mariano na bagaman hindi brand new, nasa maayos na kondisyon ang bumagsak na C-130.

Tiniyak naman ng PAF na bagaman hindi pa ngayon makakalipad ang lahat ng C-130 aircraft, wala naman itong magiging epekto sa ginagawang pag-deliver ng ayuda at COVID-19 vaccines sa iba't ibang parte ng bansa.

Samantala, binigyan naman ng military funeral honors si Private Raymar Carmona nang ihatid siya sa huling hantungan noong Sabado sa Kitcharao, Agusan del Norte.

Isa si Carmona sa mga nasawi sa C-130 crash na ginawaran ng Order of Lapu-Lapu at Rank of Kalasag, na tinanggap ng kaniyang ina.

— Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News