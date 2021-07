Mga residente sa Northern Samar, lumikas dahil sa sagupaan ng militar at NPA

Nagsilikas ang ilang mga residente ng Barangay Hitapi-an sa bayan ng Catubig, Northern Samar nitong Sabado dahil sa takot na maiipit sa sagupaan ng militar at mga rebeldeng komunista.

Karamihan sa mga pinakaapektado ay ang mga taga-Sitio San Jose Hibubullao.

Ayon sa residente ng bayan ng Catubig na si Jamil Borja Rebay, natatakot na kasi ang mga residente doon dahil sa engkwento ng mga sundalo at New People's Army.

Bakas pa ang pinsalang idinulot nito sa isang bahay sa nasabing barangay, kung saan nabutas ang bubong nito dahil sa engkwentro noong Sabado ng umaga.

Mabuti na lang maagang nagising ang mga nakatira sa bahay na ito kaya walang nasaktan sa insidente.

Dinala naman ng kawani ng Catubig Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa evacuation center ang ilang apektadong residente, habang ang iba ay piniling pumunta sa bahay ng mga kamag-anak.

Pero may ilang residente kabilang na ang ilang mga opisyal ng barangay at tanod na manatili sa kanilang lugar para mabantayan ang kanilang mga ari-arian at mga hayop.

Sa Borongan, Eastern Samar naman, isang hinihinalang miyembro ng NPA ang napatay sa engkwentro umano sa mga militar.

May naganap umano na engkwentro sa pagitan ng mga rebelde at 78th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay San Andres, Borongan, alas 11:05 ng umaga, araw ng Linggo.

Base sa inisyal na impormasyon mula sa 8th Infantry Division ng Philippine Army, tinatayang 15 miyembro ng NPA ang nakasagupaan ng militar na umabot ng 20 minuto, hanggang sa umatras ang mga rebelde.

Wala namang namatay sa panig ng militar.

Kabilang sa mga nakuha ng mga sundalo mula sa mga rebelde ang isang M16 rifle at isang magazine ng 5.56mm rifle.

- ulat ni Sharon Evite