Komite binuo para bumalangkas ng pamantayan sa mga sikat na pagkaing Pinoy

Sa araw-araw na pagtitinda ng mga ulam sa karinderya ni Shyra Dapula, isa ang adobo sa laging blockbuster sa kanilang mga kostumer.

Ayon kay Dapula, simple lang ang sikreto nila sa masarap na adobo.

"'Di na po namin nilalagyan ng asin. Asukal lang po tapos toyo sa alat tapos kaunting suka," ani Dapula.

Ang adobo ang isa sa pinakasimple at pinakakilalang ulam ng mga Pinoy. Pero pagdating sa trip sa lasa nito maging sa mga sahog, minsa'y nagkakaiba-iba.

Bumuo kamakailan ang Department of Trade and Industry ng committee on Filipino dishes, na babalangkas ng Philippine national standards sa mga sikat na pagkaing Pinoy tulad ng adobo, sinigang, lechon, sisig at iba pa.

Binubuo ang komite ng mga chef at iba pang personalidad sa larangan ng food manufacturing, processing at food technology.

Dahil sa magkakaibang paraan ng pagluto ng mga nasabing ulam ng mga food writer, blogger at vlogger, nais ng komite na i-standardize ang cooking technique dito.

Layon umano ng standardization ng pagluto ng adobo na mapanatili ang pagkakakilanlan ng kulturang Pinoy sa kabila ng mga makabaogng sikreto sa pagluto nito.

Lilikon ng mga review at komento ng mga stakeholder ang komite kapag natapos ang draft ng Philippine national standard.

Umani naman ng sangkatutak na reaksiyon ang pagbuo ng komite mula sa mga netizen.

Ayon sa isang netizen, ang Adobo ay nakabase sa pagkakaiba-iba ng rehiyon at sa kung ano ang sangkap ang mayroon sa lugar.

Ang paglalagay ng standard o pamantayan sa sikat na lutuing Pinoy ay tila paglalagay lamang umano ng limitasyon sa popularidad nito.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News