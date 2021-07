Bilang ng mga namamatay sa COVID-19 bumaba: OCTA

COVID-19 testing sa Barangay Old Balara, Quezon City noong Mayo 31, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Bumaba ang bilang ng mga namamatay sa COVID-1 ngayong taon puwera sa mga may edad 17 pababa, ayon sa ulat ng isang grupo ng mga mananaliksik.

Ayon sa OCTA Research Group, 1.06 porsiyento ang case fatality rate ng bansa mula Enero hanggang katapusan ng Marso, at bumaba pa ito sa 0.78 porsiyento mula Hunyo hanggang Hulyo 6.

Nangangahulugan umano itong hindi tataas sa 1 sa kada 100 may COVID-19 ang namamatay.

Noong 2020, 2.32 porsiyento ang case fatality rate, o 2 sa 100 ang namamatay sa virus.

Bumaba na rin umano ang bilang sa mga senior citizen na namatay, sa 4.29 porsiyento mula 5.87 porsiyento, pati sa mga nasa age bracket na 50 hanggang 59 taong gulang, at 40 hanggang 49 taong gulang.

Nakikita umanong dahil sa pagbabakuna ang pagbaba ng mga namamatay sa naturang mga age group.

Pero nadagdagan umano ang mga menor de edad na namamatay sa COVID-19 o 1 sa bawat 500 kaso.

"Mostly, ang mga report na natatanggap namin, ang kadalasang naho-hospitalize talaga ‘yong mga unvaccinated at saka ‘yong mga nakabakuna na ng mga first dose," sabi ni Health Undersecretary Leopoldo Vega.

Target ng Pilipinas na makapagbakuna ng 58 hanggang 70 milyon ng populasyon, pero sa ngayo'y higit 3 milyon pa lang ang nakatanggap ng kumpletong dose ng COVID-19 vaccine.

Ayon sa World Health Organization, inaasahan sa susunod na linggo ang pagpapadala sa Pilipinas ng higit 3 milyong dose ng Johnson & Johnson vaccine sa ilalim ng sharing agreement ng Amerika at COVAX Facility.

Dumating naman nitong gabi ng Sabado ang dagdag na 37,800 doses ng Sputnik V vaccine na maaaring gamiting pang-first dose, ayon sa Department of Health (DOH).

Ayon sa DOH, sa Agosto hanggang Oktubre inaasahan ang regular na suplay ng bakuna.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

