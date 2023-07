MAYNILA — Balik-kulungan sa ikatlong pagkakataon ang isang lalaki matapos mahuli sa buy-bust operation sa Barangay Bahay Toro, Quezon City nitong Linggo ng gabi.

Ayon kay Quezon City Police District Director Nicolas Torre, nakulong na noong 2016 at 2018 ang naarestong suspek na si alyas "Rubin."

Napag-alaman nila kamakailan na bumalik na siya sa pagtutulak ng droga kaya nagkasa sila ng operasyon.

Nakipagtransaksyon ang isang nagpanggap na buyer para sana sa 50 gramo lang ng hinihinalang shabu. Pero nang magpositibo ang palitan nila ng pera at droga, nakumpiska ang 200 gramo pa ng bawal na gamot.

Tinatayang nagkakahalaga ito ng P1.3 milyon.

Lumitaw rin sa imbestigasyon ng pulisya na nagbebenta rin umano ng ilegal na droga ang 2 kapatid ng suspect.

"May isang kapatid na kalalaya lang, may isang kapatid na nasa loob pa. So namonitor ng tropa na tuloy pa rin sya sa kaniyang gawain so ikinasa yung buy-bust operation," ani PBGen. Torre.

Itinanggi naman ng suspek na nagtutulak siya ng ilegal na droga.

Nasa kustodiya na ng QCPD Drug Enforcement Unit ang suspek na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

