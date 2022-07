Pick-up sumalpok sa truck sa Isabela; 1 patay, 3 sugatan

Nawasak ang pickup truck na ito matapos sumalpok sa kasalubong nitong 10-wheeler truck sa Cordon, Isabela nitong Sabado, July 9, 2022. Courtesy: Henson Rye Patricio



MANILA — Isa ang patay habang 3 naman ang sugatan matapos sumalpok ang isang pick-up truck sa kasalubong nitong 10-wheeler truck sa Cordon, Isabela nitong Sabado.

Nagtulong-tulong ang iba’t ibang rescue unit para maalis sa pagkakaipit ang driver ng pick-up.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Cordon Police, pababa sa national highway na sakop ng Barangay Caquilingan, Cordon ang pickup nang umagaw umano ito ng linya sa kurbadang bahagi ng kalsada kaya sumalpok sa 10-wheeler truck na paakyat naman.

Nakalabas ng sasakyan ang 3 na lulan ng pickup. Tinulungan sila ng mga residente sa lugar, habang naipit naman ang driver nang mayupi ang harapang bahagi ng kanyang sasakyan.

Inabot ng halos 15 minuto bago siya naalis sa pagkakaipit at naidala sa ospital, pero binawian din ito ng buhay Sabado ng gabi.

Patuloy namang inoobserbahan sa ospital ang kalagayan ng mga sugatan.

Napag-alaman ding miyembro ng isang non-government organization ang mga biktima na nagsagawa ng relief operation sa mga nasalanta ng matinding pagbaha sa Banaue, Ifugao.

Pauwi na sila nang mangyari ang aksidente.

Nasa kustodiya na ng Cordon Police ang driver ng 10-wheeler truck na posibleng maharap sa reklamong homicide, serious physical injuries at damage to properties.

—Ulat ni Harris Julio