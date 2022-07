Mga Pinoy sa Gitnang Silangan, masayang ipinagdiwang ang Araw ng Kasarinlan

KUWAIT - Naging makulay at makasaysayan ang buong buwan ng Hunyo para sa mga Pilipino sa Gitnang Silangan, sa samu’t saring pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas kasabay nito ang pagpapalaganap ng natatangi at mayamang kultura ng mga Pilipino.

DUBAI, UAE

Sa Dubai dalawang araw at dalawang selebrasyon ang naganap para sa ika-124 anibersaryo ng proklamasyon ng Philippine Independence Day.

Pareho itong ginanap sa Dubai World Trade Centre na dinaluhan ng Filipino community organizations mula Dubai at Northern Emirates at panauhing pandangal mula sa gobyerno ng UAE.

Parehong makulay, makasaysayan at puno ng mga sayaw at awit na ibinida ng Filipino Social Club Dubai, Emirates Loves Philippines at Philippine Business Council Dubai and the Northern Emirates.

May kamangha-mangha ring laser light water show na sabay sa tugtog na awit ng kabataan na bumungad sa publiko sa Dubai Festival City.

Minangha ng video mapping ang libo-libong mall shoppers sa imahe ng atletang Pinoy, community leaders, maging tourist destinations sa Pilipinas.

Naging makasaysayan ang dalawang selebrasyon maging sa dumalong panauhing pandangal.

“The friendship between our two countries has benefited both our people and has contributed to our progress and prosperity. We share many experiences and many common interests and aspirations. Together our countries have a very successful mutual understanding and constructive cooperation. I am confident that our proven friendship will continue to strengthen, and that Philippines and UAE will move forward to a better and more peaceful world. Happy 12th Independence day and God bless you?” sabi ni His Excellency Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Minister of Tolerance and Co-Existence ng UAE.

“Dito po sa UAE medyo ito po’y na moved ng konti dahil nagkaroon po ng pagluluksa sa pagkamatay ng kanilang presidente at kaya ito po’y ino-hold ng ibang date.” saad ni Philippine Ambassador to the UAE Hjayceelyn Quintana.

ABU DHABI, UAE

Sa Abu Dhabi, nagkaroon ng job fair, food fair, trade shows, exhibits at cultural shows sa selebrasyon ng 124th Philippine Independence Day na inorganisa ng Philippine Business Council-Abu Dhabi.

Naging panauhing pandangal ang senior curator at head conservation ng Ayala Museum Philippines na si Kenneth Esguerra. Dumalo rin ang iba-ibang Filipino communities sa Al Nahda National School sa Mushrif, Abu Dhabi.

Prinisinta ni Esguerra “Ang Ginto ang Heritage Natin” na patungkol sa tagong yaman ng bansa bago pa sakupin ng Espanya ang Pilipinas.

“Malugod po naming binabati ang lahat ng OFW sa pagdiriwang ng Philippine Independence day celebration dito sa Abu Dhabi, magsama-sama po tayo at magtulungan para sa ikakabuti ng ating OFW dito sa gitnang silangan,” ani ni Esguerra.

“Mula sa Abu Dhabi United Arab Emirates, nakikita po natin ang pagkaka-isa at pagmamahal ng mga Pilipino sa ating bansa. Mabuhay po tayong lahat,” sabi ni Ronald Precilla, adviser, Bayanihan Council.

BEIRUT, LEBANON

Sa Lebanon, kakaibang TikTok challenge ang inihain ng embahada na espesyal na bahagi ng "Pinasarap Food Festival" ng Araw ng Kasarinlan.

Mula noong May 28, itinampok ang mga paboritong Pinoy recipe na niluto at ibinida ng bawat Tiktoker contestant sa "Pinasarap Tiktok challenge", ang pangunahing programa ng embahada para sa Araw ng Kasarinlan.

"The young people now they're into TikTok, so we thought of having a contest, a TikTok challenge that would involve our theme, “Pinasarap”, the Philippine Food Festival,” sabi ni Philippine Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat.

Panalo si Chef Domz sa kanyang niluto na “Saluyot with Chicken”, Best Booth awardee naman ang Regions 1 and 2.

"Naubos 'yung kalabasang ginataan,” sabi ni Gina Llagas, president, Sarba Prayer Group, Best Booth awardee.

Meron ding raffle draws, sayawan at kantahan.

"Actually, Filipino crowd are the best crowd to sing to 'cause they're always cheerful, they're always happy, they're always laughing, and they're always smiling,” sabi ni Sara Amro, singer.

Na-inspire naman si Rim Kassab, isang Lebanese-Filipino, na maipakita rin ang kanyang talento sa susunod na Araw ng Kasarinlan.

"I'd like to do dancing and have my own group," sabi ni Rim.

MUSCAT, OMAN

Pagkatapos ng mahigit dalawang taon, muling nagsama-sama ang mga Pinoy sa Oman para ipagdiwang ang 124th Philippine Independence day sa pangunguna ni Ambassador Imelda Panolong.

“For us Filipinos, this is the second challenge national and local elections just finished last month, our people have spoken and their voice is clear. Let the divisions heal and let us embrace the new tomorrow. There are fresh and new opportunities to take the Philippines to greater heights domestically and in the global arena. The Filipino people deserve this opportunity,” pahayag ni Panolong.

Nagpakitang gilas din ang mga finalist sa Kabayan Got Talent at Pinoy Idol sa Oman sa pamamagitan ng interpretative dance.

JEDDAH, SAUDI ARABIA

Muling nagbukas ang Philippine Consulate General in Jeddah sa Filcom organizations kasabay ng pag-anunsyo ng pagtanggal ng lahat ng COVID-19 restrictions ang gobyerno ng Saudi Arabia.

Matatandaang inalis na nga ang mga restriksyon sa lahat ng establisyemento maliban sa mga mosque.

Napuno ang PCG grounds ng mga imbitadong Filcom leaders sa pagdiriwang ng ika- 124 na anibersaryo ng Kasarinlan ng Pilipinas, hudyat na rin ng pagsisimulang muli ng pagdaraos ng mga pagdiriwang sa konsulado.

Pinangunahan ni Consul General Edgar Thomas Auxilian ang pagtanggap sa mga bisita.

DOHA, QATAR

Sa Doha, Qatar, isang diplomatic reception ang inorganisa ng Philippine Embassy na dinaluhan ng mga miyembro ng diplomatic corps, mga kinatawan sa business sector at Filipno community.

“I wish to take this opportunity to thank Qatar for being a close ally of the Philippines and for standing with us during times of difficulties. The Philippines is grateful and look forward to bringing its relation with Qatar to new heights,” sabi ni Philippine Ambassador to Qatar Alan Timbayan.

“Binabati natin ng maligayang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ang ating Overseas Filipino Workers dito sa Qatar. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang manggagawang Pilipino,” sabi ni Labor Attache Adam Musa.

Nagkaroon naman ng live performance ang local choir group na Maharlikan Vocale Ensemble at String quartet ng Manila Symphony orchestra na nagmula pa sa Pilipinas.

“We send our congratulation to H.E. our friend Ambassador, to all Filipino friends here and in the Philippines,” sabi ni Mouneer Tabbah, Media consultant at may-ari ng Doha magazine.

Nagkaroon din ng hiwalay na pagdiriwang ang Filipino community na pinangunahan ng Philippine Professional Organization-Qatar (PPOQ) kasama ng POLO Qatar.

Dinaluhan ito ng iba-ibang miyembro ng PPOQ at Filipino groups.

“This is not just a simple celebration, we are commemorating or we cherish the bravery of our ancestors that we are enjoying right now,” sabi ni Engr. Mark Anthony Abendan- PPOQ chairman.

Nagkaroon din ng on-the-spot poster making contest, Filipino martial arts presentation at performances ng local groups.

Highlight ng nasabing programa ang “Mutya ng Kalayaan 2022” kung saan sampung binibini ang naglaban-laban na kumakatawan sa iba-ibang organisasyon.

KUWAIT

Sa Kuwait, nagsama-sama ang mga Pilipino sa dalawang malalaking pagdiriwang. Inorganisa ng Coalition of Filipino Communities in Kuwait o FILCOM in Kuwait ang unang event.

Sumunod naman ang event ng Association of Filipino Organizations in Kuwait o ASFOK. Kasabay ito sa pagdiriwang ng Philippine Migrant Workers Day. May mga parlor games at dance competition din.

“I would like to greet all our Filipino communities in Kuwait a peaceful, prosperity and good health to everyone. Maraming, maraming salamat. Shuran Jazilan! May the Almighty continue to bless us all!” pahayag ni Mohd Noordin Pendosina Lomondot, Philippine Ambassador to Kuwait.

(Kasama ang ulat nina Benjamin Canamaso, Milanie Regalado at Rachel Salinel sa Dubai, UAE; Aldwin Cosuco sa Abu Dhabi; Rowen Soldevilla, sa Muscat, Oman; Rhyse Furio sa Beirut, Lebanon, Ardee De Leon, Doha, Qatar; at Robert Bulquiren sa Kuwait)

