MAYNILA — Tiniyak ngayong Linggo ng liga ng mga gobernador na susunod sila sa hiling ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. na palakasin ang rollout ng COVID-19 booster shots.

Sa pahayag na pinadala sa ABS-CBN News, sinabi ni League of Provinces of the Philippines national president Presbitero Velasco Jr. na buo ang suporta ng mga gobernador sa apela ni Marcos na gawin ang lahat sa rollout ng booster jabs.

Naniniwala si Velasco, gobernador ng Marinduque, na epektibo ang booster shot para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

"The League of Provinces of the Philippines or league of the governors are in full support of the appeal of President Marcos, Jr. to exert best efforts to implement the booster campaign rollout," sabi ni Velasco.

"The booster shots will prevent the surge of COVID-19 infection which is evident from the steady increase of infections in the past days," dagdag niya.

Ayon kay Velasco, paiigtingin din ng mga gobernador ang pagpapatupad ng health protocols tulad ng pagsusuot ng face masks.

Nauna nang inatasan ni Marcos ang mga bagong halal na gobernador at alkalde na palakasin ang rollout ng booster shot para sa ligtas na pagbabalik ng face-to-face classes at matiyak na hindi na ulit magla-lockdown.

Sa kaniyang virtual message sa pagtitipon sa Malacañang noong Biyernes, sinabi ng pangulo na kailangang tutukan ngayon ang booster ng mga estudyante.

"Please let us do what we did the last time. The local governments did a very, very good job sa vaccine rollout last year. Ulitin lang natin minsan... para sa booster shot, lalong-lalo na para sa mga bata at makabalik na ‘yung mga bata sa full-on face-to-face classes," anang pangulo.

Sagot din umano ang booster para makabalik na sa normal at matiyak ang patuloy na paggulong ng ekonomiya.

"Ayaw na ayaw na naming magkaroon ng lockdown. Kaya’t ito naman ang magiging pang-counter natin diyan sa pagkalat na naman nitong omicron and its variants," ani Marcos.

Bukas din umano si Marcos na gawing optional na lang ang pagsusuot ng face mask kung magiging maganda ang resulta ng booster rollout.

Sa huling datos mula sa Department of Health, nasa 15 milyon pa lang ang may booster shot sa bansa, bagama't 70 milyon na ang fully vaccinated laban sa COVID-19.

"Napakalayo ng disparity. We’re talking about close to 55 million na fully vaccinated pero wala pa ng kanilang third shot. Ganon karami. Talagang doon talaga tayo nagkukulang," ani Edson Guido, head ng ABS-CBN Data Analytics Team.

