Ilang LGUs sa NCR, tiniyak safety features ng kanilang vaccination cards

MAYNILA - Matapos lumabas ang panukala ukol sa pagluwag ng travel requirements para sa fully vaccinated na mga Pilipino, lumabas din ang usapin kung paano malalaman kung tunay ang mga vaccination cards na ipiprisinta ng mga biyahero.

Wala pang centralized system ang national government para sa vaccination card, kaya kanya-kanyang istilo ang mga local government unit.

Ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nagpahayag na ang kanilang mga vaccination cards ay may security features na hindi basta-basta mapepeke.

Sa Quezon City, simula Biyernes, naglagay na sila ng tamper-proof security seal sa vaccination card ng mga nakakumpleto na ng dalawang dose ng bakuna.

Ang hologram sticker ay may pirma rin ng isang authorized representative para dagdag seguridad. Maaari rin lagyan ng security seal ang vaccination cards ng 240,000 residente na fully vaccinated na noon. May iaanunsyo lang na schedule at kung paano malalagyan ng security seal ang vaccination card.

Sa Makati naman, ayon kay Mayor Abby Binay sa panayam sa TeleRadyo, may security features na ang kanilang vaccination card.

"'Yung vaccination card namin mismo, 'yung card meron watermark na kailangan gamitan ng black light kaya hindi pwede mapeke. Naisip namin iyon umpisa pa lang na alam namin na may magpepeke ng vaccination card, kaya inayos namin na may water mark," sabi ni Binay.

Dagdag pa ng alkalde, malalaman din online kung bakunado na at pwedeng mag-download ng vaccination certificate.

Sa Muntinlupa, sinabi sa TeleRadyo ni Dr. Juancho Bunyi, City Health Officer na may security feature rin ang kanilang vaccination card.

"May nakalakip na na QR Code. Lahat na data sa pasyente including first at second dose nakalagay sa QR Code. Na i-scan po 'yun, included na sa vaccination card na issue namin," sabi niya.

Nagpalabas rin ang Taguig City ng impormasyon ukol sa kanilang vaccination card para masigurado na hindi ito mapepeke.

May sticker umano sa harap ng card na nagsasabi ng mga impormasyon gaya ng pangalan, birthdate, petsa kung kailan nagpabakuna at pati ang lugar kung saan nagpabakuna. Meron din itong QR Code. Sa loob naman ng vaccination card may karagdagang detalye ukol sa first at second dose ng pasyente.

Sa Maynila, ayon kay Mayor Isko Moreno, hindi mapepeke ang kanilang vaccination card. Hindi aniya pwede maprint ang kanilang card kung saang printer lang dahil ang data ay nasa tinatawag niyang closed loop system. Gayunpaman, sinabi niyang aayusin nila ang kanilang card kung magkakaroon ng problema.

Nag-anunsyo naman ang Valenzuela City sa kanilang mga residente na ipa-laminate agad ang kanilang vaccination card matapos ang second dose.

Ito'y para hindi mapunit o mabasa ang card. Bukod sa mga impormasyon ng tao, may larawan din ang card na parang ID. May babala rin sila na bawal ang pamemeke at pagre-reproduce ng kanilang vaccination passport.

