DOH: COVID-19 cases sa bansa ‘nagpa-plateau’ sa gitna ng dagdag-kaso sa Southeast Asia

A motorcycle driver gets inoculated at the Office of the Vice President's 'Vaccine Express' facility at the PICC grounds on June 23, 2021. Fernando G. Sepe Jr., ABS-CBN News

MAYNILA—Habang tumataas ang mga kaso ng COVID-19 sa ilang bansa sa Southeast Asia, nagpa-plateau naman sa 5,000 ang mga kaso at nanantili sa “low risk” ang klasipikasyon ng Pilipinas sa naturang virus.

Sa public briefing sa government television, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na natututo ang Pilipinas sa mga karanasan ng ibang bansa, at kasalukuyang pinaiigting ngayon ang prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration (PDITR) strategies at border control para maiwasan ang kahalintulad na problema.

“Bagamat nakikita nating nagsu-surge sa ibang bansa at tayo ay hindi, lagi po tayong handa dapat. Lagi tayong cautious, lagi tayong aware, kasi very fragile po iyong ating sitwasyon. Kailangan po tulungan natin ang gobyerno para ma-strictly implement natin lahat ng pinapatupad natin para hindi po natin ma-experience ang ganyan dito sa ating bansa,” ani Vergeire.

Samantala, nananatili pa ring high-risk ang Davao Region sa dami ng mga kaso at mataas na paggamit ng intensive care unit (ICU).

Mataas din ang ICU occupancy rate sa Soccsksargen, Caraga, Western Visayas, at Bicol.

Ayon sa artikulo sa Reuters, sinabi ng mga health expert na posibleng nakatago ang kabuoang sitwasyon ng outbreak sa Pilipinas dahil sa mababang testing rate.

Aminado si Vergeire na bumaba ang pagte-test, partikular sa National Capital Region, pero nag-a-average pa rin sa higit 40,000 ang mga nasusuri kada araw.

“Medyo may pagbaba dahil alam naman po nating bumabagal ang taas ng kaso dito po sa National Capital Region. But, I think, in the areas, especially now that there are surges, tumataas naman po ang ating mga pagte-test,” sabi ni Vergeire.

Nasa 12.9 million na ang nabakunahan, pero 4.75 porsyento pa lang ng populasyon ang nakatatanggap ng kumpletong dose sa buong bansa, ayon kay Vergeire.

“Medyo bumagal ang pagbabakuna, especially in NCR, dahil nga na-delay ng konti ang ating mga doses. Pero makikita naman ho natin sa mga susunod na linggo, makakahabol po tayo, uli,” saad ni Vergeire.