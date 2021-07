‘Chilling effect’ ng pagbasura sa ABS-CBN franchise dama pa rin

Sinubaybayan ng manonood ang huling pag-ere ng TV Patrol sa free TV, bago mag-sign off ang ABS-CBN sa himpapawid noong Mayo. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA—Isang taon na ang lumipas nang ibasura ng Kongreso ang apela ng ABS-CBN para sa panibagong prangkisa, na layon sanang ibalik ang network sa free television at radio, na siyang pinagkukuhanan ng malaking bahagi ng pinagkakakitaan nito.

Bago nito, itinigil ang pag-ere ng ABS-CBN sa free TV at network kasunod ng utos ng National Telecommunications Commission na tumigil sa pagbo-broadcast ang network giant, na siyang dahilan para ilagay ang mga palabas online.

Dahil dito, ang ilang manonood, gaya ng negosyanteng si Cecilio Chan, sa cellphone na nanonood ng mga programa ng Kapamilya network kahit pa may kaharap siyang TV.

"Normally inaano ko na lang sa YouTube, sa Facebook na lang, sine-search ko 'yung mga previous na pelikula, minsan throwback na lang," ayon kay Chan.

Si Aileen Burce, isinisingit sa budget ang pagbili ng load, makapanood lang ng mga paboritong programa sa ABS-CBN.

“Sa YouTube at Internet po, kailangan pa mag-load para makapanood lang,” ani Burce.

Si Flora Ortega, masama pa rin ang loob dahil di na makapanood ng mga inaabangang programa na tangi umanong nagpapasaya sa kaniya.

“Hindi na ako nagbukas ng TV, noon na lang ulit nung nakita ko sila sa channel 11, nanood po ulit ako,” ani Ortega.

Marami ang nanonood ng balita at iba pang palabas ng ABS-CBN sa kanilang mga telepono sa bisa ng mga social media apps gaya ng Facebook at YouTube. Ang iba, tumututok sa Kapamilya shows sa Kapamilya Channel, A2Z, at TV5.

Sa pag-aaral ng Reuters Institute of Journalism, mas dumami ang mga nanood ng telebisyon sa buong mundo dahil sa pandemya.

Pero sa Pilipinas, mas kumaunti ang nanonood ng telebisyon matapos ang pagpapasara ng ABS-CBN, batay sa hiwalay na pag-aaral.

Una nang sinabi ng chairman ng Kapisanan ng mga Brodkaster sa Pilipinas na si Ruperto Nicdao na bumagsak sa 13.8 porsiyento hanggang 10 porsiyento ang vierwership ng telebisyon, mula sa 23 hanggang 24 porsiyentong viewership sa pagsisimula ng pandemya. Batay ito sa mga pag-aaral ng Nielsen at Kantar Media.

“When ABS-CBN was shut down, it dropped to pre-pandemic levels. So you can see the cause and effect, the reason for the reduction of TV viewing was ABS-CBN’s closure,” ani Nicdao.

Ayon naman sa Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), malaki ang naging epekto sa Philippine media ng hindi pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN, at nananatili pa rin ang chilling effect sa press freedom.

"When something like this happened to the biggest player in the field you cannot but expect others to say if it can happen to them it will happen to us and so the message was very clear. It was already emerging even before their decision not to renew the franchise and it has basically taken over the dynamic of a newsroom," ani CMFR executive director Melinda Quintos De Jesus.

“So the the damage is real, not just on the news practice but also on the effect what or how news to be.”

Para naman kina UP Professor Danilo Arao at Luis Teodoro ng CMFR, malaki ang epekto ng ABS-CBN shutdown sa mga malalayong lugar lalo na sa tuwing may kalamidad at sakuna.

“Una sa lahat, ramdam na ramdam natin yung pagkawala ng ABS-CBN, kasi malawak itong network na ito. Kung gusto nating maging ispesipiko, yung regional network group ng ABS-CBN ay kayang abutin yung iba’t ibang bahagi ng bansa,” ani Arao.

Ayon naman kay Teodoro: “Unang una dito sa isang bayan na gaya natin na lagi na lang may sakuna ano, may mga pumuputok na bulkan, may baha, may bagyo, nawalan ng impormasyon yung mga tao para malaman kung paano nila maproprotektahan yung sarili nila, ngayon yung mga local government din minsan, hindi nalalaman yun dahilan sa hindi naman ganun kabilis yung national government sa pagpo-provide ng information.”

Isang taon man ang lumipas, dalangin ng mga sumusubaybay na sana maibalik ang ABS-CBN, gaya ni Rosita Dumpit.

“Sana maibalik na ang ABS-CBN kasi magaganda yung teleserye nila, bukod sa balita, iba talaga gumawa ang ABS-CBN,” ani Dumpit.

— Ulat nina Jeffrey Hernaez at Raya Capulong, ABS-CBN News