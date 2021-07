132,200 pang doses ng Sputnik V, dumating sa Pilipinas

MAYNILA — Dumating sa Pilipinas ang karagdagang 132,200 Sputnik V doses na binili ng gobyerno, matapos maantala dahil sa mga isyu sa logistics at isinagawang vaccine upgrade.

Bandang alas 10:30 ng gabi, Biyernes ng gabi, lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang eroplanong may lulan nito.

132,200 doses of government-procured Sputnik V arrive in the Philippines, after facing delays in delivery due to vaccine upgrade and logistical issues— 50,000 of these are Component 2 or for second dose. The rest are Component 1. pic.twitter.com/iYvbrxyEur — Vivienne Gulla (@VivienneGulla) July 9, 2021

Nasa 82,200 doses sa bagong dating na Sputnik V ay Component 1 na pwedeng iturok sa unang limang prioritiy groups na kinabibilangan ng health workers, senior citizens, mga may comorbidity, essential workers at mahihirap.

Ayon kay vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr., kasama sa mga makatatanggap ng naturang Russian COVID vaccine ang mga lugar sa Metro Manila, CALABARZON, Central Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley, Visayas at Mindanao.

“This will be distributed all throughout the National Capital Region and other regions that are capable of having ‘yung training (to handle Sputnik V),” ani Galvez.

Nasa 50,000 doses naman ang Component 2 o pangalawang dose ng mga naturukan ng unang dose noong isang buwan. Unang inasahan ang delivery ng batch na ito sa Pilipinas ikatlong linggo ng Hunyo, pero naantala ang dating, dahil ayon sa National Task Force against COVID-19, may mga isinagawang upgrade sa bakuna para mas maging epektibo laban sa mga bagong COVID variant.

“‘Yung adenovirus vaccine 79.4% effective na ‘yung first dose, ang sabi ng FDA natin until 42 days. And they are upgrading it na pwede siya mag-90 days extended. Ang mangyayari parang booster ‘yung second dose,” paliwanag ni Galvez.

“Ang kanyang efficacy is 92% previously, 91-92%. Sa real world, mas maganda ang efficacy ng ating mga vaccine, even better than the trial. Based on the studies, ‘yung mga vaccine na matataas ang efficacy like Gamaleya, they can withstand, maybe magle-lessen lang ng konti, but if you have completed two doses, it can withstand any variant,” dagdag niya.

Nagkaroon naman ng logistical issue kaya naudlot ulit ang nakatakda sanang delivery sa bansa ng Sputnik V noong Miyerkoles.

“‘Yung baggage nagkakaroon tayo ng allotment na medyo talagang pahirapan,” ani Galvez.

Sa ngayon, nasa 312,200 na ang Sputnik V doses na dumating sa Pilipinas, mula sa kabuuang higit 20.7 million COVID vaccine doses sa bansa. Sabado ng gabi, may parating pang 37,800 doses na Sputnik V Component 1.

Paliwanag ni Russian Ambassador to the Philippines Marat Pavlov kaunti pa lang ang naide-deliver na Sputnik V sa Pilipinas dahil kailangan ding magbakuna kontra COVID ng Russia.

“The (COVID) situation in my country is not good. So we also should inoculate our population,” sabi niya.

Higit 16 million COVID vaccine doses ang inaasahan ng gobyernong darating sa Pilipinas ngayong buwan ng Hulyo.

