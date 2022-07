Triple celebration ng mga Pinoy sa Vietnam, tagumpay na naidaos

HO CHI MINH CITY, VIETNAM -- Matagumpay na naidaos ng mga Pilipino sa Ho Chi Minh City o HCMC sa Vietnam ang triple celebration matapos ang pagputok ng pandemya taong 2020 na Hapinas 2022 noong June 19, 2022 sa Rach Mieu Sports Complex sa Phu Nhuan District.

Tatlong kaganapan ang sabay-sabay na ipinagdiwang sa isang araw: ika-124 Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas, Pinoy Fiesta at Family Day na inorganisa ng Samahang Pinoy o SAPI Vietnam.

(left) PE in Vietnam Ambassador Meynardo LB Montealegre kasama si Defense Attaché Col. Ulysses Mancao | (right) SAPI President Gerard Ruivivar, Ambassador Montealegre, Honorary Consul General Le Thi Phung, Ms. Nora Montealegre at Honorary at Vice Consul Nguyen Gia Viet Huy

“ So far, ito na po ang kauna-unahan matapos ang 2 taon na tayo ay tamaan ng pandemya. Alam naman po natin na may guidelines pagdating sa mga social gatherings. Amin pong sinubukan (SAPI officers) na magkaroon ngayong taon sapagkat naghahanap rin po ang ating mga kababayan at siguro nga ay na-miss nila ang ganitong mga pagtitipon. Medyo lumuluwag na rin ang mga regulations pagdating sa mass gatherings basta manatiling ligtas ang mga dadalo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga “safety protocols” na ikinakampanya ng pamahalaan,” pagbabahagi ni SAPI President Gerard Ruivivar sa TFC News.

Mahigit 500 katao ang dumalo sa pagtitipon kabilang na ang mga Pilipino at mga dayuhan.

“ Ang layon po ng pagdiriwang ay gunitain ang ating Kalaayan 124 taon na ang nakakaraan. Ito rin po ay nagbigay daan upang maramdaman ng mga Filipino ang Pilipinas dito sa Vietnam sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating makulay na kultura, tradisyon at masasarap na pagkaing Pinoy. Naipamalas din ng ating mga kababayan ang kanilang angking talento sa pagtatanghal. Ito rin ay naging pagkakataon ng mga Pinoy na magkita-kita muli dahil mga abala sa trabaho, ang araw na ito ay inilaan para magsaya at magkumustahan,” sabi ni Ruivivar.

Mga palarong Pinoy sa Hapinas 2022

Naghatid saya at katuwaan sa mga nakilahok ang iba-ibang tradisyon ng Pistang Pinoy na sinamahan pa ng mga palarong tatak Pilipino tulad ng hilahang-lubid, karera ng sako at agawang-buko. Mayroon ding festival costume competition, Santacruzan at mayroon ding food festival kabilang na ang iba-ibang nakatatakam na mga pagkaing Pinoy.

Mga lumahok sa Hapinas 2022 Santacruzan

Samantala, ang mga sumusunod ang tinanghal na winners sa Hapinas 2022 Festival Costume Competition:

Best Festival Costume: Clifford Arsa (Regatta de Zamboanga)

Prize received: 2,000,000 Vietnam Dong + certificate

2nd Best Festival Costume: Maie Murillo (Ati-atihan)

Prize received: 1,500,000 Vietnam Dong + certificate

3rd Best Festival Costume: John Paul Mortalla (Niyogyogan Festival)

Prize received: 1,000,000 Vietnam Dong + certificate

Mga lumahok sa Hapinas 2022 Festival Costume Competition

Kabilang ang 48 anyos na si Jennifer Eugenio Barlis sa mga dumalo sa Hapinas 2022 kasama ang kanyang pamilya. Dalawang dekada na siyang naninirahan sa Vietnam at kasalukuyang isang subcon operation manager sa isang garments company.

“S uper saya kasi muli na naman nagkasama0sama ang sambayanang Filipino dito sa Vietnam na patuloy na nakikiisa sa anumang gawain ng SAPI. Ito rin yung aming family day na talaga namang feel mo ang pagmamahal ng bawat family.

...sa araw din na ito naipakita nating mga Pinoy na laging buo ang ating pamilya. Sa kabila ng pagtitiis na malayo sa pamilya, sa pagtatrabaho, ito yung araw na makasama mo ang ibang Filipino na itinuturing mo na ring iyong pamilya,” masayang kwento ni Barlis.

Si Jennifer Eugenio Barlis kasama ang kanyang familya sa Hapinas 2022

Kapwa binigyang diin nina Ruivivar at Barlis ang kahalagahan ng pagdiriwang sa Kalayaan ng Pilipinas at pagtitipon-tipon ng mga Pilipino lalo na sa labas ng Pilipinas.

“ Ito ay upang mas mapalalim natin ang ating kamalayan at mas maunawaan kung ano ang ipinaglaban ng ating mga bayani mahigit na ilang siglo na ang nakakaraan. Ito ay nagsisilbing repleksyon din kung nasaan na ba ang Pilipinas sa ngayon matapos nating makamtan ang ating Kalayaan. Ang Pistang Pinoy naman ay isang malaking bahagi ng ating pagiging Filipino kasama ang ating mga pamilya. Masaya tayo kapag kapiling natin ang ating mga pamilya at kaibigan sa Pilipinas kapag dumadalo tayo ng mga pistang bayan,” ani Ruivivar.