Ina patay sa landslide sa Bataan

Isang babae ang natabunan ng putik at namatay sa isang landslide sa paanan ng bundok na bahagi ng Sitio Labangan-Hacienda, Barangay Gabon, Abucay, Bataan.

Kinilala ni Abucay Mayor Ruben Tagle ang biktima na si Roselyn Dela Cruz, 27 anyos at empleyado ng Labangan Resort na sakop ng pinangyarihan ng trahedya.

Ayon sa kuwento ng ama ng biktima si Ramy Dela Cruz, pasado alas 3:00 ng madaling araw nang bumuhos ang malakas na pag-ulan.

Nagresulta ito sa pagbaba at pagbulusok ng malakas na tubig mula sa kabundukan na naging dahilan ng pagbigay at pagguho ng lupa na tumabon sa estrakturang kinaroroonan ng biktimang si Dela Cruz.

Tinatayang naganap ang paghagupit ng aksidente sa pagitan ng alas 5:00 at alas 6:00 ng umaga ayon kay Mayor Tagle.

Mapalad naman aniyang nakaligtas sa trahedya ang tatlong batang anak ng biktima na nakitulog noong mga oras na iyon sa kubo ng kanilang lola at lolo hindi kalayuan sa lugar.

Dalawang sasakyan ang iniulat din na natabunan ng putik galing ng bundok.

Mismong grupo ng lokal na pamahalaan sa pangunguna nina Mayor Tagle at Vice-Mayor Roberto Pabustan ang naglatag ng search and rescue operation kasama ang grupo ng PNP, MBDA, Bataan Medic Team at iba pa.

Nangako si Tagle natutulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng biktima ng aksidente.

-- Ulat ni Rod Izon