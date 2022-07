Ilang konsumer natutuwa sa nakaambang bawas-singil ng Meralco

Ikinatuwa ng ilang konsumer ang anunsyo ng Meralco na bawas-singil sa kuryente ngayong Hulyo.

Nagkaroon kasi ng refund order na P21 billion ang Energy Regulatory Commission, na katumbas ng 86 centavos per kilowatt hour na refund ng mga residential customer.

Si Rex Tanjuangco umaasa sa bawas-singil dahil ang kaniyang binayarang electric bill para sa buwan ng Hunyo na umabot sa higit ₱4,000.

Apat ang kasama niya sa inuupahang bahay at tanging electric fan umano ang madalas nilang gamitin.

Good news aniya ang posibleng pagbaba sa singil ng Meralco ngayong buwan.

"Sana mataas kung magtatapyas pero kung kaunti lang okay na rin pasalamat. Actually, ang naisip kong pagtitipid bawas sa electric fan kasi malakas sa kuryente gumagamit na kami ng 12 volts na electric fan," dagdag ni Tanjuangco.

Todo-tipid si Rex dahil simula ng pandemiya humina ang kanyang tent rentals dahil sa limitadong events.

Hindi niya rin mabitawan ang ilang tauhan na kanya ring pinakakain.

Bukod sa kuryente, dinidiskartehan niya na ang kanilang budget sa ulam.

"Magluluto sana ako ng lumpiang shanghai nagtanong ako kung magkano ang baboy, nagulat ako sa presyo P400 isang kilo samantala last na namalengke ay P350. instead of 1 kilo, half kilo na lang," sabi ni Tanjuanco.

Ayon kay Danilo Fausto, Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc., patuloy na tataas ang presyo ng pangunahing bilihin dahil sa kakulangan ng supply maging sa international market.

Ang mga local farmer, hindi rin umano makaalagwa dahil sa mahal ng pataba at pagkain ng mga hayop.

"Sa Nueva Ecija nagsasabog na kami ng pataba, natatakot kami na sa mahal ng pataba ay magpigil at bawasan, so mababawasan ang ating ani," sabi ni Faustino.

Samantala, isa pa sa hindi mapigil ang pagtaas ay ang produktong petrolyo. Sa susunod na Martes nakaamba ang "bigtime rollback".

Base sa oil industry source, ₱5.80 hanggang ₱6.30 ang matatapyas sa kada litro ng diesel.

P5.30- P5.80 naman sa kada litro ng gasolina at P5.80-P6.30 sa kada litro ng kerosene.

Sa latest data mula sa Department of Energy, naglalaro sa P81.20 -P89.71 ang kada litro ng diesel sa Quezon City habang P81 -P89.15 per liter naman sa Maynila.

