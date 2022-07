Higit P131-M halaga ng pekeng sigarilyo nasabat sa Zambales

Higit sa P131 milyong pisong halaga ng pekeng sigarilyo ang nasabat ng Bureau of Customs sa Subic Bay Freeport, Zambales.

Tatlong 40-foot container shipment ang nadiskubreng naglalaman ng halos 3,160 master cases ng sigarilyo.

Ayon kay Subic District Collector Maritess Martin nitong Biyernes, ang pagkatuklas at pagka-kumpiska sa sangkaterbang pekeng sigarilyo ay resulta ng pinagsamang paniniktik at surveillance operations ng BOC-Subic at Intelligence Group sa inilatag na masinsinang profiling of shipments na may katulad na deklarasyon.

Nag-order ang BOC ng mabilisang issuance ng pre-lodgement control order noong Hulyo 4 laban sa shipment na naka-consigned sa isang Russhi Knish Consumer and Proline Logistics.

Ang nasabing nasamsam na produkto ay hindi umano kasama sa mga brand ng sigarilyo sa mismong listahan ng Bureau of Internal Revenue at mga rehistradong importer ng naturang produkto.—Ulat ni Rod Izon

