Pagpasa sa mga prangkisa maliban sa ABS-CBN ipinagtataka ng mambabatas

MAYNILA — Matapos i-reject ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN noong isang taon, sunod-sunod naman ang pag-approve ng House committee on legislative franchises ng maraming iba't-ibang prangkisa.

Sumatutal, mula nang mag-umpisa ang 18th Congress noong Hulyo 2019, 23 prangkisa ang pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte o ang iba ay nag-lapse into law.

Para kay Bayan Muna Rep. Carlos Zarate, na sumuporta sa prangkisa ng ABS-CBN, kapuna-puna ang bilis ng pagpasa sa maraming ibang prangkisa habang ang sa ABS-CBN ay inabot ng 13 hearing.

"Several instances in the past even after the denial of the franchise of ABS-CBN marami silang pinapalusot na prangkisa na marami ring pagkukulang, binigay nila at ni-renew nila... In fact niratsada pa 'yung ibang prangkisa diyan," sabi ni Zarate.

Pinuna din ni Zarate ang tila paiba-ibang posisyon ng mga mambabatas pagdating sa foreign ownership na naging isyu sa ABS-CBN franchise hearing.

"Parang kinain ng Kongreso 'yung kaniyang mga sinabi... 'Yung Cha-cha proposal that even allows foreign ownership sa media institution, which they made a big fuss and issue during the franchise hearings dahil daw hindi Pilipino si Mr. Gabby Lopez," sabi ni Zarate.

Para kay Zarate, malinaw na napolitika ang prangkisa ng ABS-CBN.

Itinanggi naman ito ni Deputy Speaker Pablo John Garcia, na miyembro ng technical working group na nagrekomendang huwag bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN.

"Franchise is evaluated on its own, and the committee’s action on one application cannot be made a basis of saying it should have been granted," ani Garcia.

Hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na listahan kung paano bumoto ang 85 kongresista na miyembro ng komite.

Naniniwala pareho sina Zarate at Garcia na ang pag-asang maibalik ang prangkisa ng ABS-CBN ay nakasalalay na sa susunod na Kongreso.