'Pagdadala ng COVID-19 vaccines sa malalayong lugar, seniors hamon pa rin'

Pagbabakuna sa Southern Philippines Medical Center, Davao City noong Marso 5, 2021. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nananatili pa ring hamon sa ngayon ang paglilipat ng coronavirus disease (COVID-19) vaccines sa malalayong lugar at pagbabakuna sa senior citizens, ayon sa opisyal ng Department of Health.

Anila, may lugar na hirap talagang mahatiran ng bakuna, gaya na lamang ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARMM).

"'Pag naglagay ka sa Sulu at Tawi-tawi, hindi regular ang flights. Even within the area, may peace and order conflict during that time so kelangan i-secure 'yung bakuna, may mga brownouts. So we cannot give very large quantities of vaccines. Although we are working with our partners [on kung] ano pa ba ang puwedeng magawang strategies," ani DOH Undersecretary Myrna Cabotaje.

Simula Hulyo 4, aabot pa lang sa 63,491 vaccine doses ang naiabot sa BARMM, ayon sa datos na sinuri ng ABS-CBN Data Analytics Team.

Ito lang ang rehiyon sa bansa na nakatanggap ng mas mababa sa 100,000 COVID-19 vaccine, batay sa datos.

Dahil dito, plano ng DOH na mag-expand ng pagbabakuna sa ibang lugar.

Samantala, nananatiling hamon ang pagre-register sa mga senior para sa pagbabakuna.

"Nahirapan sa technology, 'yung pag-register. We have advised na pag barangay and try to really look and encourage na magpa-schedule of vaccination of the senior citizens. May mga senior citizen na ayaw magpabakuna kung sila lang," ani Cabotaje.

Arawan din silang nag-uulat ng bilang ng mga nababakunahan sa mga vaccination site, vaccine inventory, at cold chain management.

Nagpaalala naman ang DOH na epektibo at ligtas ang lahat ng bakuna kasunod ng pag-alis ng Singapore sa kanilang vaccination tally ng mga nakatanggap ng Sinovac vaccines.

"Ang sinasabi ng Singapore, mag-aantay sila ng datos galing sa manufacturer ng Sinovac. but they did not say na ayaw nila dahil hindi nakakapagpakita ng magandang proteksiyon sa kanilang kababayan," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Dagdag niya: "Meron nang mga pagaaral sa ibang bansa na naisagawa na. Itong Sinovac ay nakapagpalabas ng real world study nga and it's saying it's effective against hospitalization, severe COVID-19, against deaths and even symptomatic infections of COVID-19."

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News