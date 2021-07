ALAMIN: Paano magparehistro para makaboto sa halalan?

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sa darating na halalan magluluklok muli ang mga Pilipino ng mga bagong lider na mamumuno sa ating bansa.

Kakaharapin na mga isyu ng bagong mamumuno sa ating bansa ang patuloy na pagharap sa COVID-19 pandemic, pag-ahon ng marami sa kahirapan, maayos na edukasyon para sa mga kabataan, at iba pa.

Ang pagboto ay kapangyarihan at karapatan ng mga mamamayan na pumili ng mga lider na kasama nilang haharap sa mga hamon na ito.

Pero bago ‘yan, kinakailangan mo munang magparehistro para makaboto. Alamin natin ang mga hakbang sa proseso ng voters’ registration sa Commission on Elections (Comelec).

SINO ANG MGA PWEDENG BUMOTO?

May ilan lamang qualifications para makaboto sa darating na halalan. Ito ay:

at least 18 anyos bago ang araw ng halalan

residente ng Pilipinas sa loob ng 1 taon

residente sa lugar kung saan mo nais bumoto 6 buwan bago ang araw ng eleksyon

ANU-ANONG GOVERNMENT ID ANG PWEDENG TANGGAPIN SA REGISTRATION

Magsisilbi ang inyong identification card bilang patunay na kayo ay pwedeng magparehistro. Ito ay ilan sa mga tinatanggap na IDs ng Comelec:

Employee ID

Postal ID

PWD ID

School/University ID

Senior Citizen ID

Driver’s license

NBI clearance

Passport

SSS/GSIS ID

IBP/PRC ID

ANO ANG MGA KAILANGANG DALHIN SA VOTERS’ REGISTRATION?

Sa kabila ng pandemya kinakailangan pa ring magpunta sa lokal na opisina o kaya sa mga satellite sites ng Comelec dahil kukuhanan ang mga magpaparehistro ng fingerprint, picture, at pirma.

Maaaring through online appointment o walk-in ang pagpaparehistro at kinakailangan dala niyo ang mga sumusunod:

3 copies ng Application Form (na maaaring madownload dito)

1 Valid ID at photocopy nito

Sariling ballpen

Original at photocopy ng birth certificate kung ikaw ay below 18 years old

Maaari ring makuha ang Application Form sa inyong Comelec office kung walang kakayahang mag-print.

PAANO MAGPAREHISTRO PARA MAKABOTO?

STEP 1: Sagutan ang application form

Pumunta lamang sa irehistro.comelec.gov.ph. para makapagfill-out ng forms. Maaari ring makuha ang application form sa inyong local Comelec office kung walang kakayahang mag-print.

STEP 2: I-submit ang voter registration form at magpakuha ng biometrics.

Nakadepende sa local na opisina ng Comelec ang proseso ng voters’ registration sa inyong lugar. Isumite ang inyong application form at iba pang mga requirements.

Matapos ang verification, kukuhanan kayo ng mga local na opisyal ng inyong larawan, biometrics at signature.

STEP 3: Kunin ang acknowledgment receipt. Pruweba ito na nakapag submit ka na ng iyong application.

PAANO NAMAN GAMITIN ANG MOBILE APP NG COMELEC PARA SA VOTERS’ REGISTRATION?

Gumawa na rin ang Comelec ng mobile app para mas mapabilis ang proseso. Narito ang mga hakbang para gamitin ito:

I-download ang Mobile Registration Form App sa bit.ly/MobileFormApp

Kahit hindi gumagamit ng internet, i-press ang "get started" at piliin ang uri ng application gaya ng "new registration," "transfer," "reactivation," "change of name," o "correction of entries"

Punan ang form at i-generate ang QR code

Bukod sa QR code magdala pa rin ng valid government ID at ipasa ito sa local na Comelec office at kukuhanan pa rin kayo ng larawan, biometrics at signature pagkatapos ay bibigyan ng acknowledgment receipt.

Matapos nito ay rehistrado ka na para sa darating na halalan.

ANONG ARAW AT ORAS BUKAS ANG MGA COMELEC OFFICES?

Bukas ang mga Comelec offices simula Lunes hanggang Huwebes simula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon.

Maaaring magparehistro para sa halalan sa 2022 hanggang September 30, 2021. Kaya naman magparehistro na para makaboto.

—May ulat nina Katrina Domingo at Elle Buentipo, ABS-CBN News