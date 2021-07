'Never forget', payo ng isang law expert makaraan ang isang taon ng pagbasura sa ABS-CBN franchise

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Lumipas na ang isang taon magmula nang ibasura ng komite sa Kamara ang hiling na renewal ng prangkisa ng ABS-CBN, pero hindi ibig sabihin nito na dapat na lamang kalimutan ang isang malaking pangyayari na malaki ang epekto sa press freedom sa bansa.

Ito ang payo ng law expert at dating Supreme Court spokesperson na si Theodore Te sa mga Pilipino sa naganap na online forum ng National Union of Journalists of the Philippines-ABS-CBN chapter na may temang, “Franchise Denied, Press Forward” nitong Biyernes.

“Never forget. Huwag kalimutan na minsan sa kasaysayan natin, naulit iyong ang pagpatay sa isang network, kasi ABS-CBN enjoys the dubious distinction of being the network that was shut down twice eh, under two different administrations. The only difference was in Marcos’ martial law hindi nagpanggap kasi martial law eh. Ito dinaan sa maala demokratikong pagdeliberasyon pero ganoon din ang mangyayari,” ani Te.

“Kapulutan ng aral, and so that hindi maulit. At siguro every chance na maging issue ito at papalapit na ang eleksyon ay tanungin iyong 70 na bumoto sa committee na sila ba ay naninindigan pa doon sa boto nila,” dagdag niya.

Matatandaang July 10, 2020, sa botong 70-11, tuluyang pinatay ng mga kongresista ang hiling na prangkisa ng network matapos itong dinggin sa labin-dalawang hearings ng House Committee on Legislative Franchises.

“Noong initial days leading towards the final count during the summation, ako naniniwala na abot kami ng 20 o higit pa. Pero eventually 11, so doon ko nakita na the system was really weaponized,” ani Bayan Muna Rep. Karlos Zarate, isa sa mga nagtanggol sa prangkisa ng network sa pagdinig sa Kamara.

Sabi naman ng pinuno ng ABS-CBN news na si Ging Reyes, matinding pagsubok ang pinagdaanan ng bawat isang empleyado ng network nang tuluyan nang mawala ang prangkisa nito.

“Noong dumating iyong panahon na ito na, wala na tayong prangkisa, at hindi na tayo makakapag-operate sa ating broadcast platform, parang talagang masahol ka pa sa binagyo o dinelubyo,” kwento ni Reyes.

“If there was a silver lining to this, I realized how it has also been a time of tremendous and heroic effort at surviving, and continuously thriving for our values and role as a public trust. Marami tayong pinagdaanan matapos ma-deny ang ating prangkisa pero patuloy pa rin tayo,” dagdag niya.

Ang presidente ng Rank and File Employee’s Union ng ABS-CBN na si Jon Villanueva, sinabing marami sa mga nawalan ng trabaho dahil sa ABS-CBN shutdown ang hirap pa rin sa buhay hanggang ngayon.

“Marami pa rin po sa kanila iyon hindi nakakahanap ng bagong trabaho. Iyong iba po ang laki po talaga ang nagbago sa buhay nila,” aniya.

Pero hindi lang mga empleyado ng network ang apektado, maging ang ilang manggagawang nakadepende ang kanilang kabuhayan sa on-air operations ng ABS-CBN.

“Maraming businesses po ang reliant sa ABS-CBN. Andiyan po ang outsourcing, advertising, mga micro, small and medium enterprises na food accommodations na kasama diyan, mga caterers, wardrobe assistants, visual artists, restaurant owners, bar owners, kahit mga simpleng vendors” ani Christian Magsoy, tagapagsalita ng Defend Jobs Philippines.

Matindi rin ang epekto ng ABS-CBN shutdown sa estado ng malayang pamamahayag sa bansa. Sabi ng kolumnistang si John Nery, importante ang “pluralism” pagdating sa news sources.

“Hindi lang chilling effect sa free press ito eh, freezing effect ang tinitingnan natin. Marami talagang takot na kung kaya gawin ito sa ABS-CBN what more to others,” ani Nery.

“Talagang tinarget ang ABS-CBN dito eh. So may implication ito sa press freedom. We are not talking of press freedom as a collapse, we are talking of it as an erosion,” dagdag niya.

Nanghihinayang naman si Te dahil naging isang oportunidad sana para sa Korte Suprema ang isyu sa prangkisa ng network para mamagitan ito sa mga nagbabanggang opinyon tungkol sa usapin na ito.

Matatandaan kasing naghain ang ABS-CBN ng petisyon para sana sa isang temporary restraining order para ipatigil ang cease and desist order ng National Telecommunications Commission (NTC) sa network.

Pero naglabas nalang ng desisyon ang korte na “moot and academic” na ang petisyon ng network matapos ibasura ng House Committee on Legislative Franchises ang franchise application.

Sa kabila naman ng nangyaring ito sa network, naniniwala ang ilang grupong may maaaring magawa ang mga Pilipino para singilin ang mga nasa gobyerno.

“Ito ang eksaktong description kung anong gobyerno mayroon tayo ngayon, kaya nakakalungkot. Pero alam ko hindi iyan dito matatapos. Tingin ko next year, elections, tingin ko may paniningil ang mga manggagawa sa gobyerno na ito,” ani Leody De Guzman, president ng Bukluran ng mga Manggagawang Pilipino (BMP).

Ang ilang mga estudyante naman, nanawagan sa mga kapwa kabataan na patuloy na manindigan para sa malayamang pamamahayag, at huwag matakot na pasukin pa rin ang propesyong sa media.

“Dapat hindi tayo natatakot na ipagpatuloy pa ring magsalita, online man o sa lansangan dahil alam natin kung ano ang tama. Patuloy pa rin tayong lalaban na pagdating sa future dahil tayo rin naman ang titindig sa media. Patuloy pa rin tayo magkukwento tungkol sa mga nararanasan ng mamamayang Pilipino” ani Mags Magtibay, ng UP-Broadcasting Association.

