Mag-ama, patay sa drug ops; P1.3 milyong halaga ng droga nasamsam

PIKIT - Napatay ng mga awtoridad ang isang mag-ama sa Sitio Toka, Barangay Macasendeg, Pikit, Cotabato Huwebes ng umaga kung saan nasamsam ang higit P1 milyong halaga ng droga.

Nagtulong-tulong ang operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), Philippine National Police, at Armed Forces of the Philippines sa operasyon at armado sila ng search warrant.

Ayon sa PDEA Cotabato, napatay nila sina Ronnie at Banji Mangansakan matapos umanong manlaban sa mga operatiba.

Pawang mga target-listed drug personality at wanted umano dahil sa kasong murder at frustrated murder ang dalawa.

Arestado naman ang kanila umanong kasama na si Gutires Antipolo, 52, isang pump boat operator.

Ayon sa PDEA, nasa 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P1.3 milyon ang kanilang nasamsam.

Nakumpiska rin ang isang M-14 rifle, dalawang M-16 rifle, isang caliber .50 homemade Barrett, at isang M-203 grenade launcher.

Sasampahan din ang naaresto ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

- Ulat ni Hernel Tocmo

