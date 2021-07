Dating sundalong sinumbong sa pagsusugal nahulihan din ng droga sa Makati

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Patong-patong na kaso ang kahaharapin ng isang dating sundalo at kasama niyang lalaki na inaresto sa Barangay West Rembo, Makati, Miyerkoles ng gabi.

Ayon sa hepe ng Makati Police na si Col. Harold Depositar, ilegal na pagsusugal gamit ang dice ang unang isinumbong sa mga taga-Makati Police Intelligence Section na ginagawa ng mga suspek.

Dating sundalo at kasamahang naaresto dahil sa iligal na sugal, droga, at baril sa Makati, nagturo ng safehouse na may mga armas pati uniporme at gamit ng pulis



📸:Makati City Police pic.twitter.com/By8fYJWZVC — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) July 8, 2021

Pero nang arestuhin, nahulihan pa sila ng baril, mga bala, at halos P70,000 na halaga ng hinihinalang shabu.

Nakuhaan ng caliber .380 na may dagdag na magazine at 2 sachet ng umano’y shabu si John Eymer Rapsing, 35, isang dating sundalo.

Ayon sa mga pulis, na-discharge siya mula sa Philippine Army dahil sa pag-AWOL.

Nasabat naman ang 7 sachet mula sa kasama ni Rapsing na si Alexis Reyes, 43, taga-Cavite.

Kahaharapin nila ang mga kasong illegal gambling, illegal possession of firearms and ammunition, at possession of illegal drugs.

Dagdag ng pulisya, nagbigay-impormasyon si Rapsing tungkol sa mga kilala niyang sangkot sa robbery hold-up incident sa Bulacan.

Kaya sa follow-up operation sa itinurong safehouse ng grupo sa Bgy. Hagonoy, Taguig, narekober ang 3 armas kabilang ang shotgun at rifle, mga bala, pati mga pixelized field service uniform at iba pang gamit ng pulis gaya ng radyo, vest, at bag.

Iniimbestigahan pa ng pulisya ang pinaggamitan ng mga nasabat na item at mga ibang taong sangkot sa ilegal na gawain.