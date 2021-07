Database ng mga swab test result hiling ng LGUs

MAYNILA - Humiling ang Union of Local Authorities of the Philippines na magkaroon ng database ng RT-PCR tests ngayong nasa poder na ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng travel protocols.

Sa TeleRadyo, sinabi ni ULAP national president Quirino Gov. Dakila Carlo Cua na kung may database ng test results tulad ng text messaging system ng LTO ay mas magiging mabilis ang beripikasyon at mapipigilan ang pamemeke.

"Kasi kung minsan 'yang mga QR code, lalo na sa mga boundary ng checkpoint sa land travel, hindi naman lahat ng lugar sa kalsada ay may signal so ang hirap ng QR code na mangangailangan ng internet. So kumbaga, kung merong manual o mas simpleng teknolohiya na mai-a-apply dito ay sa tingin namin, mas maraming makakagamit o matutulong," ani Cua.

Bukas din ang ilang miyembro ng ULAP na gamitin ang vaccination cards pero dapat muna umanong maisaayos ng gobyerno ang database ng mga nabakunahan.

Hiling nila partikular sa Department of Information and Communications Technology na gawing simple, accessible at mabilis ang database ng mga nabakunahan.

Ito ay para makatulong sa beripikasyon ng vaccine cards kontra pamemeke.

Pinag-aaralan din ng grupo kung puwedeng gamitin ang mga card sa ilang piling aktibidad.

"Pag-aaralan namin for some applications or some group of people or activity, maaari sigurong gamitin ang vaccination card lalo na po sa mga lugar o gawaing medyo low risk o open spaces," ani Cua.

Matatandaang sinabi ng Inter-Agency Task Force na ipauubaya na sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng travel protocols, matapos kumambiyo sa anunsiyong hindi na kailangan ng RT-PCR test result ng mga fully-vaccinated na kontra COVID-19.

Tiniyak naman ni Health Secretary Francisco Duque III na kumikilos na ang DICT para sa digital certification para sa vaccine cards.

"Yung DICT is working on the digital certification, vaccine certification and by July 31st their commitment is to be able to upload, encode 90 percent of the total vaccinated individuals,"