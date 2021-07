Dagdag na 2 milyong AstraZeneca vaccines mula COVAX, dumating na

Dumating na sa bansa ang higit 2 milyong AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) vaccines mula World Health Organization, na ipapamahagi sa mga senior citizens at mga may comorbidity, alinsunod sa kasunduan sa COVAX. ABS-CBN News

MAYNILA - Dumating na sa bansa ang higit 2 milyong AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) vaccines mula sa vaccine-sharing facility na COVAX ng World Health Organization, hapon ng Biyernes.

Ipapamahagi ang 1.5 milyon sa mga tinurukan ng unang dose nitong mga nagdaang buwan habang ang natitirang 500,000 ay ilalaan sa priority areas sa bansa.

Dahil donasyon ang mga ito ng COVAX, ilalaan ang mga bakuna sa senior citizens at mga may comorbidity.

Dadalhin muna ang mga bakuna sa cold storage facility sa Marikina bago i-deploy sa iba't ibang rehiyon sa bansa.

"As we are looking to increase protection and coverage to A2 and A3, we urge the government to use it on A2 and A3. We urge the government to use the vaccines as quickly as possible," ani WHO Representative to the Philippines Rabindra Abeyasinghe.

Sa kabuuan, nasa higit 7 milyong COVID-19 vaccines na ang natanggap ng bansa mula sa COVAX, na 1/3 ng kabuuang 20 milyong COVID-19 vaccine doses na dumating na sa bansa.

Inaasahan namang darating ang higit 3 milyong Janssen vaccine doses na donasyon ng Estados Unidos sa susunod na linggo.

Matatandaan na dumating ang higit 1.1 milyong AstraZeneca doses na donasyon ng Japan, na sinalubong ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang bulto umano nito ay ipapamahagi sa National Capital Region Plus 8 areas at puwedeng gamitin sa lahat ng limang priority sectors ng populasyon.

Nakatakda namang dumating ang higit 132,000 Sputnik V doses alas-10:30 ng gabi ng Biyernes, kung saan kasama ang 50,000 component 2 doses para sa mga tinurukan ng unang dose.

May darating din na 37,800 component 1 doses gabi ng Sabado.

