Bigayan ng vaccination cards sa QC, sinasabayan ng graduation march

MAYNILA - Tila eksena sa pagtatapos ng pag-aaral ang huling yugto ng pagbabakuna sa ilang vaccination site ng Quezon City katulad ng Quezon City Hall.

Habang tinatawag ang mga pangalan ng mga kukuha ng kanilang vaccination card, maririnig ang graduation march— ang musikang madalas kasabay ng paglakad ng mga magtatapos sa eskuwela.

Dalawang graduation march ang pinatutugtog--ang “Pomp and Circumstance” na karaniwan sa mga graduation sa Estados Unidos at ang “Triumphal March” ng operang Aida na mas ginagamit sa Pilipinas.

Courtesy: Lyza Aquino & QC Public Affairs and Information Services

Sa tuwa ng mga naghihintay, naghihiyawan sila sa bawat pangalang maririnig sa speaker.

Pampa-“good vibes” at pampagaang loob lang ito, sabi ng alkalde ng siyudad at ng isa sa mga nangunguna sa bakunahan sa Quezon City.

Ayon kay Mayor Joy Belmonte, parang graduation na rin sa pagbabakuna ang pagbibigay ng vaccination card kasunod ng dalawang beses na pagrerehistro, pagpila at paghihintay.

"Naging matiyaga rin sila na bumalik sa takdang araw kaya bilang pagkilala, pina-graduate natin sila ngayon,” ani Belmonte.

“As if they’re receiving a diploma” ang paghalintulad naman ni Quezon City Vax To Normal co-chair Joseph Juico, kaya akmang sabayan ito ng graduation march.

“We want to make it light, and at the same time, remind them na parang it is an achievement for them to protect themselves and their family na naisipang magpabakuna,” sabi ni Juico.

Nagsimula na rin ang lungsod noong Biyernes na lagyan ng security seal ang mga vaccination cards nito para hindi mapeke.

Halos 1 milyon na ang mga nakakompleto ng kanilang doses ng bakuna sa QC, ayon sa QC Vax To Normal.

Sa buong Pilipinas, lagpas 3 milyon na ang naitalang nakatanggap ng 2nd dose.

Higit 700,000 naman ang bilang ng mga nakakuha ng unang dose sa lungsod.

Sa nakalipas na taon ng pandemya, isa ang graduation march sa ginamit na pampagaan ng eksena sa iba’t ibang pila gaya ng pagkuha ng relief goods at perang ayuda.

Naputol din ng pandemya ang pagkakaroon ng pisikal na graduation sa mga paaralan kung saan mas naririnig ang tugtuging ito.

— May ulat nina Lyza Aquino at Zyann Ambrosio