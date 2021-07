Babaeng sangkot umano sa rent-tangay modus huli sa Pampanga

Arestado ang isang babaeng sangkot umano sa rent-tangay modus sa isinigawang entrapment operation sa bayan ng Santa Rita, Pampanga nitong Lunes.

Kinilala ang suspek na si Myra Dizon, residente ng Angeles City.

Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), personal na humarap sa tanggapan nila ang ilang mga nabiktima ni Dizon. Modus umano ng suspek ang magrenta ng sasakyan at pagkatapos ay hindi na ito mako-kontak.

Bukod sa hindi pagbabayad ng renta, hindi na rin naibabalik ang mga sasakyan sa mga may-ari.

Ayon pa sa mga nabiktima, bukod sa paggamit ng ibang pangalan, nagpapakilala din itong may mga ari-arian, ahensiya, negosyo at iba pa.

Nakuha mula sa suspek ang iba't ibang ID na may iba't ibang pangalan ngunit iisang larawan, mga pekeng official receipt at certificate of registration ng mga sasakyan na nakapangalan sa suspek at 3 unit ng sasakyan.

Nasa kustodiya na ng CIDG Pampanga ang nahuling suspek. — Ulat ni Gracie Rutao

MULA SA ARKIBO

