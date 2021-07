Kahit walang prangkisa, ABS-CBN malaki ang gagampanan sa Halalan 2022: Zarate

ABS-CBN News/File

MAYNILA - Sa darating na halalan, malaki pa rin ang gagampanan ng ABS-CBN kahit hindi ito nabigyan ng bagong prangkisa, ayon sa isang mambabatas.

"Napakalaki ng papel na gagampanan ng ABS-CBN. Hindi naman kaila na ang ABS-CBN talaga ay isa sa pinakamalaki, kung hindi man siya, ang pinakamalaking network sa buong bansa," ani Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate sa panayam sa TeleRadyo Biyernes.

Ayon kay Zarate, ang Kapamilya network ang naging daluyan ng malayang impormasyon para makarating sa mga Pilipino. Sa panahon na laganap ang "fake news," lalong-lalo aniya na kailangan ng mga Pilipino ang mga independent media.

"Kaya naman talagang ipinaglaban natin na hindi ito maisara at ma-renew 'yong kaniyang prangkisa," ani Zarate.

Si Zarate ay 1 sa 11 mambabatas na bumoto pabor sa pagbibigay ng congressional franchise sa ABS-CBN matapos mapaso ang prangkisa nito noong Mayo 4, 2020.

Noong Hulyo 10, 2020, ibinisura ng Kamara ang aplikasyon ng kompanya para sa bagong prangkisa. Nasa 70 mambabatas ang sang-ayon sa resolusyon ng binuong technical working group na nirekomendang huwag bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN.

Dahil dito, libo-libong empleyado ang nawalan ng trabaho at ilang negosyo din ng ABS-CBN Corp. ang kinailangang isara.

"Hindi lang ito usapin between ABS-CBN at ang estado. Usapin din ito sa kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa malayang impormasyon na dapat makarating sa ating mga mamamayan para sa kanilang informed decision in all affairs of government," ani Zarate.

Sa Halalan 2022, pipili ang mga Pilipino ng ipapalit kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Ilang ulit na nagbanta si Duterte na ipasasara niya ang ABS-CBN matapos nitong hindi magustuhan ang mga campaign ad laban sa kaniya na lumabas noong 2016.

Nagalit din ang kaniyang administrasyon sa coverage ng ABS-CBN sa drug war ni Duterte kung saan higit 7,000 katao na ang napatay.

