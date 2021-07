2 dating pulis na suspek sa pagpatay, panggagahasa sa dalagita sa Ilocos Sur, sumuko na

Nakakulong na ang dalawang dating pulis na nasa likod umano ng pamamaslang at panggagahasa sa isang 15-anyos na dalagita sa lalawigan ng Ilocos Sur noong 2020.

Ayon kay Police Capt. Christopher Ramat, hepe ng San Juan Municipal Police Station, ang dalawang suspek na natanggal na sa serbisyo na sina Marawi Torda at Randy Ramos ay boluntaryong sumuko Miyerkoles ng tanghali.

Parehong may kasong murder ang dalawang datimg pulis. May magkahiwalay na kaso din ang kinakaharap ang dalawa, rape laban kay Ramos habang acts of lasciviousness naman laban kay Torda.

"Noong July 7 ay may lumabas na warrant laban sa kanila. Inisyu ng RTC Cabugao Branch 24, issued by Honorable Judge Homer Ragonjan," ani Ramat.

Matatandaan na Hulyo 2 noong nakaraang taon ay pinatay ang isang 15-anyos na dalagita sa bayan ng Cabugao, Ilocos Sur matapos niyang ireklamo ang 2 pulis na umano'y humalay sa kaniya at ng kaniyang pinsan.

Base sa imbestigasyon, ang dalagita ay pinagbabaril ng mga nakamotorsiklong lalaki nang pauwi na ito kasama ang kanyang tiyuhin at kapatid.

—Ulat ni Grace Alba

KAUGNAY NA BALITA

Watch more on iWantTFC