Larawan mula sa Quezon PNP.

MAYNILA -- Naglaan ng halagang P200,000 pabuya ang mga awtoridad at lokal na pamahalaan ng bayan ng Sariaya at lalawigan ng Quezon para sa ikadarakip ng bumaril at nakapatay sa kapitan ng Barangay Guis-Guis San Roque, sa Sariaya , Quezon gabi ng Biyernes.

Ayon kay Quezon police director PCOL Ledon Monte, personal na dumalaw ang mayor ng Sariaya, Quezon na si Marcelo Gayeta at Quezon Governor Helen Tan sa pamilya ng nasawi at nag-offer ng pabuya para sa ikadarakip ng suspek na si Marvin Fajarda Flores.

Si Flores ang itinuturong bumaril kay Kapitan Benedicto Alcaide Robo.

Ayon kay Monte, lumalabas sa imbestigasyon na lasing at nakainom si Flores ng mangyari ang krimen, matapos na magalit ito sa kapitan dahil sa ginawang pagsasaway nito sa kanya kagabi sa opening ng liga ng basketball sa kanilang lugar.

Nagkasagutan ang dalawa, pero ang kapitan na ang umiwas para hindi na humaba ang kaguluhan.

Subalit bandang alas-11 ng gabi nang balikan siya ng suspek at barilin gamit ang isang maiksing kalibre ng baril.

Isinantabi na rin ng pulisya ang anggulong pulitika bilang motibo sa krimen.

Patuloy ang isinasagawang manhunt operation ng Quezon PNP sa ikadarakip ng suspek.

-- Ulat ni Ronilo Dagos