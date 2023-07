Mga sakahan, hindi pa gaanong naaapektuhan ng El Niño: SINAG

Wala pang dapat na ikabahala ang mga magsasaka sa epekto ng El Niño phenomenon, ayon kay Rosendo So, pangulo ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura (SINAG).

Ayon kay So, hindi na nito maaapektuhan ang mga magsasaka na nakapagtanim na ng Hunyo at Hulyo dahil hindi naman nangangailangan ng sobra-sobrang tubig ang mga palayan.

"Yung mga area na nagtanim na ng June and harvest ng October medyo safe sila dun sa El Nino and of course yung nagtanim ng July and harvest niya is between October-November, ano na rin yung time na yun is nasa harvest time na so wala pang problema,” ani So.

Maging ang mga aabutin ang pag-ani ng December, halos konti lang ang epekto ng tag-tuyot, ayon kay So.

“Siguro yung part ng December yun baka pwedeng konting apektado lang pero sa tingin natin hindi pa rin mamu-mroblema yung magha-harvest ng December,” dagdag niya.

Ang kailangan lang bantayan, ayon kay So, ay ang susunod na cropping season na magsisimula Nobyembre hanggang Disyembre dahil kung matindi ang El Niño, maaapektuhan nito ang sakahan.

“Kung late part pero sa ngayon dahil umuulan every afternoon wala pa tayong nakikitang problem and nakatanim na yung marami, majority ng mga farmers natin ang binabantayan lang natin yung Bulacan area kasi yung Bulacan yung patubig kasi going Metro Manila yun nag siguro maapektuhan,” ani So.

Inabisuhan din niya ang mga magsasaka na makararanas ng tagtuyo na magtanim ng mga gulay na madaling anihin.

Ayon kay So, wala pa silang nakikitang dahilan ngayon para kulangin ang supply ng bigas lalo’t tuloy tuloy naman ang local production.

-- Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News