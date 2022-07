Suspek sa pagpatay sa babaeng engineer sa Bulacan, kinasuhan na

Pormal nang sinampahan ng kasong robbery with homicide ang 30-anyos na suspek sa pagpatay sa 24-anyos na babaeng industrial engineer sa Malolos, Bulacan.

Ayon kay Bulacan Police Provincial Director P/Col. Charlie Cabradilla, alas-4:30 ng hapon nitong Biyernes nang isampa sa Malolos City Prosecutors Office ang kasong robbery with homicide at paglabag sa Republic Act 9662 o Anti-Violence Against Women and their Children Act laban kay Darwin De Jesus ng Tabang, Guiguinto, Bulacan.

Sabi ni Cabradilla, mismong ang mga prosecutor ng Malolos City Prosecutors Office na ang nagtungo sa Bulacan PPO para isagawa ang inquest sa kanilang conference room.

Naaresto si De Jesus nitong Huwebes sa Brgy. Tabang sa Guiguinto sa isinagawang follow-up operation ng Bulacan police matapos ituro ng mga testigo na siyang pumatay sa biktimang si Princess Dianne Dayor.

Base sa medico-legal sa bangkay ng biktima, sabi ni Cabradilla... pagkakasakal o "strangulation" ang ikinamatay ng biktima gamit ang strap ng bag nito.

Wala din umanong senyales na hinalay ang biktima at lumalabas na pagnanakaw ang tanging motibo ng suspek at ang nawala sa biktima ay ang cellphone at wallet nito.

Sa isinagawang profiling sa suspek, ayon kay Cabradilla, may mga dati nang kinasangkutang kaso ang suspek gaya ng ilegal na droga, attempted rape, at child molestation sa menor de edad.

Dating construction worker ang biktima at rumaraket bilang welder.

Mariing itinanggi ng suspek na si De Jesus ang pagpatay sa biktima.

Depensa pa ng suspek, naalimpungatan lamang siya noong magsagawa ng follow-up operation ang mga pulis kaya siya tumakbo at nagtago.